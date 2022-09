Unruhen nach Festnahmen in Westbank

Ramallah. Nach der Festnahme zweier Hamas-Mitglieder ist es in Nablus zu schweren Konfrontationen zwischen Einwohnern und palästinensischen Einsatzkräften gekommen. Bei einem Schusswechsel sei ein 53jähriger getötet worden, teilte ein Krankenhaus in der Stadt im nördlichen von Israel besetzten Westjordanland am Dienstag mit. Es war zunächst unklar, ob es sich dabei um einen Unbeteiligten handelte. Einsatzkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde hatten am Montag abend zwei Mitglieder der islamistischen Hamas festgenommen. (dpa/jW)