Elf tote Schüler nach Angriff in Myanmar

Naypyidaw. Bei einem Luftangriff auf ein Dorf in Myanmar sind nach UN-Angaben mindestens elf Schulkinder ums Leben gekommen. Mindestens 15 Kinder derselben Schule in Depayin in der Region Sagaing im Nordwesten des Landes würden noch vermisst, gab das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Dienstag bekannt. Demnach ereignete sich der Angriff am 16. September. Die Militärjunta von Myanmar bestätigte, dass sie Einheiten in Hubschraubern zu dem Dorf geschickt habe, nachdem sie Informationen erhalten habe, dass dort Rebellen aktiv seien. (AFP/jW)