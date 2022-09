TPLF meldet Kämpfe mit Eritrea in Tigray

Tigray. In der nordäthiopischen Region Tigray sind anscheinend schwere Kämpfe zwischen Milizionären der TPLF und Soldaten aus Eritrea ausgebrochen. Die Truppen aus dem Nachbarland hätten am Dienstag eine großangelegte Offensive gestartet, teilte ein Sprecher der »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF) mit. An mehreren Stellen der Grenze gebe es heftige Gefechte. Weder Vertreter der Regierung Äthiopiens noch Eritreas äußerte sich zu den Angaben, die zunächst nicht unabhängig verifiziert werden konnten. (Reuters/jW)