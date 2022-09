Waffenruhe in Zentralasien vereinbart

Bischkek. Nach sechs Tagen heftiger Gefechte, bei denen Dutzende Menschen starben, haben die zentralasiatischen Republiken Kirgistan und Tadschikistan eine Waffenruhe vereinbart. Das Protokoll wurde am Montag von den Chefs der Geheimdienste beider Länder unterzeichnet, wie russische Agenturen am selben Abend meldeten. Truppen und schwere Waffen sollten von der Grenze abgezogen werden, hieß es. Die Lage in der kirgisischen Grenzregion Batken stabilisiere sich allmählich, sagte der Leiter des Staatskomitees für nationale Sicherheit, Kamytschbek Taschijew. Sein Gegenüber aus Tadschikistan, Sajmumin Jatimow, sagte: »Wir sind überzeugt, dass jetzt echter Frieden einkehrt an unseren Staatsgrenzen.« (dpa/jW)