Bis es nicht mehr geht

Petros Karadjias/AP/dpa Alltag auf dem Mittelmeer: Schiffbrüchige werden von Crewmitgliedern der »Open Arms Uno« gerettet (15.9.2022)

Dank der Hilfe verschiedener Seennotrettungsorganisationen konnten zuletzt wieder Hunderte Asylsuchende auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt werden. Was sie jedoch, einmal an Bord gelangt, erwartet, kann als unterlassene Hilfeleistung seitens des EU-Grenzregimes beschrieben werden. Tagelang müssen die jeweiligen Seenotrettungsschiffe um die Zuweisung eines sicheren Hafens betteln, während sich die Situation an Bord stündlich verschärft. Die »Humanity 1« der Organisation SOS Humanity hat zwar am Montag abend einen sicheren Hafen von den italienischen Behörden zugewiesen bekommen. Allerdings liege zwischen dem Aufenthaltsort des Schiffes und dem Hafen von Tarent eine Fahrtzeit von 42 Stunden, wie die Organisation am Dienstag auf Twitter mitteilte. An Bord befinden sich – 14 Tage nach der ersten und sieben nach der letzten Rettung – 398 Menschen, darunter 55 Kinder unter 13 Jahren und 110 unbegleitete Minderjährige.

Auch SOS Humanity muss immer wieder darauf hinweisen, dass die unverzügliche Zuweisung eines sicheren Ortes nach einer Rettung gemäß international geltendem Seerecht Pflicht ist. Am Montag hatte die Organisation in einer Pressemitteilung angegeben, dass die Crew der »Humanity 1« bereits 18 Anfragen bei Behörden gestellt habe, ohne Erfolg. Am Tag zuvor sei eine Person »aus Verzweiflung« von Bord gesprungen, als die Familien von drei Säuglingen notevakuiert wurden. Insgesamt waren am Wochenende 16 Asylsuchende aus gesundheitlichen Gründen von Bord geholt worden. Die Crew warnte, dass »das ohnehin seit Tagen rationierte Frischwasser« ausgehe und dass »die grassierenden Infektionskrankheiten« jetzt auch auf die Helfer übergriffen. Viele der Kinder an Bord litten »inzwischen unter Fieber, Durchfall und Erschöpfung«.

Das Schiff der spanischen Seenotretter von Open Arms musste auch am Dienstag weiter auf dem Mittelmeer ausharren. An Bord: 402 Gerettete, darunter 64 Kinder, und ein tot geborgener 20jähriger Eritreer. Die mit einer Decke versehene Leiche befand sich nach Angaben der Organisation in einem Schmugglerboot, das sich neben einer Bohrplattform befand, auf der 59 Asylsuchende Zuflucht in internationalen Gewässern nahe Tunesien gefunden hatten. Wie Sprecherin Laura Lanuza am Sonntag erklärte, sei der junge Mann von Schmugglern erschossen worden: »Die Schmuggler zwangen die Menschen, den Leichnam mitzunehmen. Sie verbrachten etwa einen Tag auf dem Meer und behielten die Leiche, bis sie gerettet wurden.« Damit auch seine Familie einen Ort habe, an dem sie um seinen Verlust trauern könne, bringe die »Open Arms Uno« den Leichnam an Land, schrieb die Crew auf Twitter. Zudem seien zwei Anfragen für einen sicheren Hafen an die Behörden Maltas gerichtet worden.

In Italien angelandet werden konnten unterdessen die Geretteten auf der »Sea Eye 4« und der »Sea Watch 3«. Nach Angaben der Regensburger Betreiber waren einige der insgesamt 129 Asylsuchenden fast zwei Wochen an Bord der »Sea Eye 4«, ehe die Erlaubnis der italienischen Behörden kam. Auch der »Sea Watch 3« mit 427 in mehreren Aktionen geretteten Menschen wurde nach eigenen Angaben erst nach mehreren Anfragen und Tagen des Wartens am Wochenende die Erlaubnis erteilt, den Hafen in Reggio Calabria anzulaufen. Am Freitag hatte die Crew den Notstand ausgerufen und via Twitter mitgeteilt, dass die Situation nach zehn Anfragen für einen sicheren Hafen in acht Tagen »nicht mehr tragbar« sei. Die Vorräte seien bis Samstag abend aufgebraucht.

Neben der Tatsache, dass seit Jahresbeginn nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mindestens 1.297 Menschen bei der Überfahrt gestorben sind oder als vermisst gelten, droht immer wieder auch das »Aufgreifen« durch Küstenwachen, im schlimmsten Fall durch libysche Milizen, die unter dieser Bezeichnung auftreten. So hieß es am Dienstag aus Zypern, dass 137 Asylsuchende »aufgegriffen« worden seien, die im Libanon gestartet waren und bald wieder zurückgeschickt werden sollen. Zypern verzeichnete laut EU-Statistik in den vergangenen Jahren, gemessen an der Bevölkerungsgröße, bei weitem die meisten Asylanträge pro Jahr. Die Regierung in Nikosia hat deshalb wiederholt um Hilfe der EU gebeten.