Mexiko: Zwei Tote nach starkem Erdbeben

Mexiko-Stadt. Bei einem heftigen Erdbeben sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Seismologische Institut des Landes gab die Stärke am Montag (Ortszeit) mit 7,7 an. Das Zentrum des Bebens lag südöstlich der Stadt Aquila im westlichen Bundesstaat Michoacán. Es gab Schäden an Gebäuden, vor allem an der Pazifikküste. Der Strom fiel vorübergehend in rund 1,4 Millionen Haushalten aus. Eine Frau kam durch herabstürzende Gebäudeteile in der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima ums Leben, wie Mexikos Regierung mitteilte. Dort starb auch ein Mann, der von Trümmern begraben wurde. Bereits 1985 waren am 19. September bei einem Beben in Mexiko-Stadt Tausende Menschen ums Leben gekommen. Am gleichen Tag des Jahres 2017 starben Hunderte infolge von Erdstößen. (dpa/jW)