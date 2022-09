Viel Beifall für Klatsche

Oliver Berg/dpa Niemand habe die Absicht, Daten zu sammeln, sagte am Dienstag ein Polizeigewerkschafter, ohne rot zu werden

Die bisherige deutsche Regelung zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig – das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem von vielen Kritikern der Überwachungsmaßnahme erhofften Urteil am Dienstag entschieden. Die Kommunikationsdaten aller Bundesbürger dürften nicht ohne konkreten Anlass gespeichert werden, stellten die Richter in Luxemburg fest. Denn so seien sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Ausgespähten möglich – ein Grundrechtseingriff. Ausnahmen könne es geben, aber nur unter strengen Voraussetzungen, wie etwa der ernsthaften Bedrohung der »nationalen Sicherheit«. Zudem könnten Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste für die Bekämpfung schwerer Straftaten dazu verpflichtet werden, »während eines festgelegten Zeitraums die ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrs- und Standortdaten umgehend zu sichern«, heißt es in dem Urteil.

Seit 2017 ist die deutsche Regelung außer Kraft. Neun Jahre zuvor war ein erstes Gesetz eingeführt, später aber vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden. Nach einigem Hin und Her hatte die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD im Jahr 2015 eine neue Fassung des Regelwerks nachgeschoben. Es folgten weitere Gerichtsurteile des EuGH sowie des Oberverwaltungsgerichts Münster, und die Bundesagentur legte das Gesetz auf Eis. Zuletzt hatte es insbesondere seitens der Union immer wieder Versuche gegeben, »Sonderzugriffsrechte« auf die IP-Adressen von Verdächtigen zu bekommen. Der dabei häufig bemühte Vorwand: Man wolle Kinder und Jugendliche besser vor sexualisierter Gewalt schützen und die Strafverfolgung im Internet verbessern.

Aus den Reihen der aktuellen Bundesregierung gab es Beifall für das EuGH-Urteil. »Wir werden die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nun zügig und endgültig aus dem Gesetz streichen«, twitterte Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der FDP-Politiker – der sich für ein »Quick Freeze«-Verfahren einsetzt, bei dem durch einen richterlichen Beschluss Daten für einen begrenzten Zeitraum anlassbezogen gespeichert werden können – sprach von einem »guten Tag für die Bürgerrechte«. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bejubelte die »erneute herbe Klatsche« für die Befürworter der anlasslosen Speicherung von Daten. Allerdings: Die Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kann sich stärkere Befugnisse der sogenannten Sicherheitsbehörden durchaus vorstellen.

Erwartungsgemäß heulten die beiden Polizeigewerkschaften in der BRD am Dienstag auf und forderten eine »praxistaugliche Nachfolgeregelung«. Durch das Urteil werde die Ermittlungsarbeit erschwert, klagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. Und der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im DGB, Jochen Kopelke, bemühte bei seiner Kritik Grundsätzliches. »Die Polizei ist dazu da, die Menschen hierzulande vor Gefahren zu bewahren und möglichst zeitnah Tätern habhaft zu werden«, gab Kopelke zu Protokoll. »Sie will niemanden grundlos ausforschen oder Datensammlungen anlegen.«

Erfreut über das Urteil zeigte sich der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Frank Überall. Er nannte die Entscheidung ein »glasklares Votum der europäischen Richter für die Pressefreiheit«. Nicht zuletzt Medienvertreter sahen ihre Berufsausübung durch die Vorratsdatenspeicherung gefährdet. Wäre die »Sammelwut des Staates« mit dieser Entscheidung nicht gestoppt worden, wären die Schäden für den Schutz von Hinweisgebern auf Dauer »unermesslich«, hieß es in einer Erklärung der DJV. Aus dem Urteil müsse nun »die einzig richtige Konsequenz« gezogen werden: Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung müsse »ersatzlos« gestrichen werden.

Bereits am Montag hatten mehrere Nichtregierungsorganisationen in einem unter anderem vom Juristen und Bürgerrechtsaktivisten Rolf Gössner unterzeichneten offenen Brief an die Ampelkoalition appelliert, »langfristig den Weg einer massenüberwachungsfreien Politik einzuschlagen«. Das diesbezügliche »Versprechen«, das die Regierungspartner mit ihrem Koalitionsvertrag gemacht hätten, müsse eingehalten werden.