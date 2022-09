BRD-Bewerbung für UN-Sicherheitsrat erneuert

New York. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor den Vereinten Nationen die deutsche Bewerbung um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat erneuert. Deutschland sei bereit, größere Verantwortung zu übernehmen – zunächst als eines der zehn wechselnden Mitglieder in den Jahren 2027 und 2028, perspektivisch aber auch als ständiges Mitglied, wollte der SPD-Politiker am Dienstag abend (Ortszeit) laut vorab veröffentlichtem Redetext vor der UN-Vollversammlung in New York sagen. »Ich bitte Sie, unsere Kandidatur zu unterstützen – die Kandidatur eines Landes, das die Prinzipien der Vereinten Nationen achtet, das Zusammenarbeit anbietet und sucht.« Der Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. (dpa/jW)