EU billigt für Ukraine weitere Milliardenhilfe

Brüssel. Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro rechnen. Die EU-Staaten nahmen die Regelung zur Milliardenhilfe am Dienstag formell an, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Somit dürften die Mittel aus dem Finanzpaket bald ausgezahlt werden. Das Darlehen solle dafür sorgen, dass der ukrainische Staat und wichtige Infrastruktur trotz des russischen Kriegs gegen das Land weiter funktionieren könnten, sagte der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura. (dpa/jW)