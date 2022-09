Schnelle Referenden angesetzt

Alexander Ermochenko/REUTERS Russische Werbung in der »Volksrepublik« Lugansk (20.9.2022)

Der Vormarsch ukrainischer Truppen im Osten des Landes löst offenbar in den abtrünnigen oder russisch besetzten Gebieten Panik aus. In der »Volksrepublik« Lugansk wurde am Dienstag ein fünftägiges Referendum über den Beitritt zur Russischen Föderation ab kommenden Freitag angesetzt. Vorstöße, solche Abstimmungen rasch zu organisieren, gibt es auch aus der »Volksrepublik« Donezk und aus den besetzten Teilen der ukrainischen Bezirke Cherson und Saporischschja. Abgeordnete der russischen Staatsduma und der frühere Präsident Dmitrij Medwedew äußerten sich positiv über mögliche Referenden.

Die Vorstöße tragen deutliche Zeichen des Versuchs, sich in letzter Minute unter die Fittiche Russlands zu retten. Denn noch vor wenigen Tagen hatten dieselben Behörden im Bezirk Cherson, die jetzt die schnelle Abstimmung forderten, erklärt, man solle diese verschieben, bis die Lage erlaube, sie durchzuführen. Jetzt scheint diese es aus Sicht der Partner Russlands in der Ukraine umgekehrt zu erfordern, schnell Fakten zu schaffen. Wie plausibel unter solchen Umständen die Ergebnisse sein können, ist eine andere Frage.

Die Angst in den abgespaltenen und besetzten Gebieten wird angesichts der Drohungen, die ukrainische Politiker immer wieder gegen die Bevölkerung etwa der »Volksrepubliken« aussprechen, verständlich. So hatte vor kurzem der ukrainische Sicherheitsratssekretär Olexij Danilow erklärt, wem von den Donbass-Bewohnern es in der Ukraine nicht passe, der könne ja auswandern, etwa ins »geliebte Russland«, gern an den Polarkreis. Den im Fall einer ukrainischen Rückeroberung der besetzten Gebiete verbleibenden Menschen steht eine politische Überprüfung auf Herz und Nieren bevor. Wem »Kollaboration« vorgeworfen wird, der muss mit langjährigen Haftstrafen aufgrund neu beschlossener Sondergesetze rechnen.

Hinter der Frage des Beitritts steht die Hoffnung, dass Russland diese Gebiete dann unter seinen letztlich atomaren Schirm nehmen und sie vor einer Eroberung durch die Ukraine schützen würde.