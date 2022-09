Pure Potenz

Agustin Marcarian/REUTERS Argentiniens Matias Orlando (M.) versucht an den Springboks Jesse Kriel und Siya Kolisi vorbeizukommen

Vor dem vorletzten Spieltag der zehnten Rugby Championship befand sich die argentinische Auswahl, auch Pumas genannt, in einer kuriosen Situation: Erstmals hatte sie in dem prestigeträchtigen Wettbewerb, an dem die vier besten Rugbynationen der südlichen Hemisphäre teilnehmen, noch Titelchancen.

Am Wochenende erwarteten die Pumas im Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini des Club Atlético Independiente im Conurbano von Buenos Aires die südafrikanischen Springboks. Das Match sollte eigentlich im Stadion von Vélez Sarsfield am westlichen Speckgürtel der Hauptstadt stattfinden, musste jedoch kurzerhand verlegt werden, weil sich der Platz in keinem guten Zustand befand. Nach der Erdrutschniederlage (3:53) gegen die All Blacks aus Neuseeland unter dem Regen des Waikato Stadium von Hamilton musste Argentinien nun die letzten beiden Matches gegen den amtierenden Weltmeister Südafrika gewinnen. Neuseeland hatte bereits vorher gespielt und im Melbourne Cricket Ground die gastgebenden Wallabies mit 39:37 niedergerungen.

Erstmals seit drei Jahren traten die Pumas wieder in Buenos Aires an. Die Erwartungshaltung bei den 32.000 Fans im Stadion der »Rojos«, der roten Teufel, war enorm. Die Inflation in Argentinien wird am Jahresende bei so gut wie 100 Prozent liegen, und deshalb war das Stadion wohl auch nicht besonders voll. Warum aber wurden die nichtverkauften Karten nicht rechtzeitig in Schulen und Sportvereinen verschenkt?

Die Gäste reisten mit einem ordentlichen Gepäck von absolvierten Spielen an. Gerade hatten sie sich zweimal in Australien gemessen – seit einem Monat befinden sie sich auf Auslandstournee. Kommendes Jahr steht die WM-Titelverteidigung bei den Asterixen an. Vor dem Match gab es Ovationen für den australischen Head Coach der Pumas, Michael Cheika. Den historischen Triumph gegen die All Blacks in Christchurch (die Pumas traten zweimal auswärts gegen Neuseeland an) wird kein Silberländer und keine Silberländerin je vergessen.

Physische Defizite indes waren bei den Springboks rein gar nicht auszumachen. Sie zogen ihr typisch dynamisches Spiel auf, waren pure Potenz. Sie trieben die Pumas in die Enge und in die Ecken. Sie machten, was sie wollten. Treibjagd. Um es anders zu sagen: Antilopen narrten Felinos. So notierte der Weltmeister bereits im ersten Durchgang drei Versuche, war in allen Belangen überlegen und führte zur Pause mit 22:6.

Nach dem Wechsel zeigten sich die Argentinier willensstärker und entscheidungsfreudiger, während sich die Springboks in der Defensive keine Blöße gaben und Übergabefehler der Pumas nutzten. Das Publikum stand wie eine Wand hinter seinem Team. Cheika ließ nun rotieren, Argentinien gelang es, das Match in die Hälfte der Gäste zu verlagern, und war mehfach dran am ersten Versuch. Pablo Matera, Juan Cruz Mallía und Tomás Lavanini kommandierten die in Wellen vorgetragenen Angriffe der Pumas, die zwischen der 22-Meter-Linie und dem Malfeld kämpften wie Gauchos mit Macheten zwischen den Zähnen. Die Einwechslung des Hookers und Exkapitäns Agustín Creevy bedeutete für diesen das 95. Testmatch. Er hat damit Nicolás Sánchez überholt und ist Argentiniens neuer Rekordnationalspieler.

In der 66. Minute fiel der Versuch (Try) dann doch. Die 32.000 Seelen in Avellaneda waren aus dem Häuschen. Auch die Erhöhung segelte zwischen den beiden Längslatten hindurch, es stand nur noch 22:13. Da ging noch was. Zwei Minuten darauf gelang Moroni der nächste Versuch für die Pumas. Das Stadion explodierte. Elf Minuten vor Schluss, auch die Erhöhung hatte wieder gesessen, stand es nur noch 22:20 für die Springboks.

Doch dann demonstrierte der Weltmeister noch einmal eindrucksvoll seine ganze Potenz. Damian De Allende legte einen Versuch für Südafrika ab, das mit verwandelter Erhöhung wieder neun Punkte vorne lag. Die aufgeflammte Euphorie war direkt wieder dahin. In der letzten Spielminute gelang Malcom Marx der fünfte Versuch für die Springboks. Frans Steyn erhöhte auf den Endstand von 36:20 für die Gäste, die am Sonnabend in Durban wieder auf die Pumas treffen und im Fernduell mit dem 18maligen Gewinner (inklusive »Tri Nations« – das Dreinationenturnier, wie es vor der Teilnahme Argentiniens stattfand, jW) Neuseeland (das in Auckland gegen die Wallabies antritt) um den Titel kämpfen. Am Ende wird wohl der Taschenrechner (Differenz der erzielten Versuche) entscheiden.