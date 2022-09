Pflege nach Bedarf nicht vorgesehen

Hanno Bode/IMAGO Trotzdem wird nicht für Entlastung gesorgt: Protest von Beschäftigten der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (Hamburg, 4.3.2022)

Der Senat hätte längst seinen Einfluss geltend machen müssen, ist die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft überzeugt. Anstelle mit verbindlichen Entlastungsmaßnahmen an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) eine gute Patientenversorgung sicherzustellen und Patienten und Pflegepersonal zu schützen, schaue er »seit Monaten tatenlos zu« und trage daher die »politische Verantwortung dafür, dass die Versorgungssicherheit massiv gefährdet ist«, erklärte Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion, am Sonntag. Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres haben Pflegekräfte die Personalnot und Überlastung im UKE in einem Brandbrief angeprangert. Demnach müssten in der Intensivmedizin zu viele Patienten pro Pflegekraft versorgt werden: Anstelle von zwei müsse sich eine Beschäftigte um drei kümmern. Und das führt zu einer schlechteren Versorgung und gefährdet die Sicherheit der Patienten.

Möglicherweise haben der Hamburger Senat und die UKE auf die Bundespolitik gewartet. Denn das am 14. September vom Kabinett beschlossene »Krankenhauspflegeentlastungsgesetz« gilt im Grunde nur für Einrichtungen, die noch nicht über einen Entlastungstarifvertrag verfügen, wie er zuletzt für die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ausgehandelt worden ist. Und außerdem handelt es sich um eine aufgeweichte Variante der schönen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag. Inwiefern Krankenhäuser zu bedarfsgerechter Personalausstattung verpflichtet werden, ist nach wie vor offen. Im Vergleich zu einem früheren Entwurf, der bereits von Berufsverbänden und Verdi kritisiert worden ist, ist der nun beschlossene Text eine weitere Abschwächung.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler kritisierte am Donnerstag, in dem »verwässerten Gesetzestext« heiße es lediglich, dass das Bundesgesundheitsministerium eine entsprechende Rechtsverordnung zur Personalbemessung erlassen »kann«. Zudem fehle der eindeutige Bezug zur PPR 2.0, dem von Verdi, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat entwickelten Personalbemessungssystem.

Auch Ates Gürpinar von der Bundestagsfraktion Die Linke kritisierte, zwischen Regierungsentwurf und der Original-PPR 2.0 lägen Welten. »Der Regierungsentwurf geht von nur 5.000 zusätzlichen Pflegekräften aus, während die Krankenhausgesellschaft von 40.000, Verdi sogar von 80.000 ausgeht, wenn man ihr Konzept ordentlich umsetzt«, erklärte der Sprecher für Krankenhaus und Pflegepolitik am 14. September. Damit das nicht Realität wird, so Gürpinar, habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach zugelassen, dass Finanzminister Christian Lindner bei der entscheidenden Verordnung ein Vetorecht bekommt. »Das muss unbedingt im Verfahren im Bundestag korrigiert werden, sonst ist diese Regelung tot, noch bevor sie beschlossen wurde.«

Das plötzliche Mitspracherecht von Lindner ist auch für Bühler völlig inakzeptabel. Es brauche »genug Personal, um Patienten sicher und gut zu versorgen, keine Personalausstattung nach Kassenlage«, so Bühler. Nötig wären aus Sicht von Verdi bundesweit einheitliche, bedarfsgerechte und verbindliche Personalvorgaben. Dazu gehört auch, Kliniken, in denen Entlastungsvereinbarungen erkämpft wurden, nicht von gesetzlichen Vorgaben auszunehmen. Für die dort Beschäftigten müssten die jeweils besseren gesetzlichen oder tariflichen Regelungen zur Anwendung kommen, forderte Bühler.

Insbesondere die Intensivpflegekräfte – aber nicht nur die und nicht nur in Hamburg – sollten nicht auf Besserung durch die gesetzlichen Vorgaben warten: Unter anderem die Intensivmedizin ist von den Vorgaben ohnehin ausgenommen.