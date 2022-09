Gericht überholt Politik

Sina Schuldt/dpa Nach dem »Stechuhr-Urteil« des EUGH von 2019 gab es längst eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung

Die Bundesregierung debattiert über eine Reform des Arbeitszeitgesetzes – und das Bundesarbeitsgericht trifft währenddessen eine Grundsatzentscheidung: Für Unternehmen besteht die Pflicht, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen, auch im Büro oder in der Heimarbeit. Das Urteil vom 13. September wurde von Gewerkschaften befürwortet und von der Kapitalseite abgelehnt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte das Urteil als einen Weg, um übermäßige Überstunden einzudämmen. »Diese Feststellung ist lange überfällig«, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie verwies auf die Zahl der Überstunden, die jedes Jahr geleistet werden und betonte: Sie blieben »seit Jahren auf besorgniserregend hohem Niveau«. Die lange diskutierte Arbeitszeiterfassung sei eine Grundbedingung, damit Ruhe- und Höchstarbeitszeiten eingehalten würden.

Während die Kapitalseite das Urteil als »überstürzt und nicht durchdacht« ablehnte, reagierte die Bundesregierung zurückhaltend. Das Arbeitsministerium will das Urteil nun prüfen und die Rechtsfolgen klären. Erst danach werde man Vorschläge unterbreiten. Man müsse darauf achten, erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), »dass die Umsetzung so unbürokratisch wie möglich stattfindet«. Wie eine Lösung aussehen könnte, ist noch offen. Es müsse nicht »immer die Stechkarte sein«, so Heil; es könne auch eine digitale Lösung geben.

In dem verhandelten Fall ging es um die Frage, ob Betriebsräte darauf bestehen können, dass ein elektronisches System zum Erfassen der Arbeitszeit eingeführt wird – also, ob sie ein Initiativrecht haben. Das sei ausgeschlossen, argumentierten die Richter, wenn es bereits eine gesetzliche Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung gebe. Das sahen sie als gegeben an.

Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, begründete die Pflicht zur systematischen Erfassung der Arbeitszeiten mit der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem sogenannten Stechuhrurteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). »Wenn man das deutsche Arbeitsschutzgesetz mit der Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs auslegt, dann besteht bereits eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung«, erklärte Gallner.

Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz müssen allerdings bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden und nicht die gesamte Arbeitszeit. Dieses Gesetz zog das BAG aber nicht für die Argumentation heran. Denn nach dem Arbeitsschutzgesetz seien die Unternehmen schon heute verpflichtet, »ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann«. Gallner betonte in der Verhandlung: »Zeiterfassung ist auch Schutz vor Fremdausbeutung und Selbstausbeutung«.

Mit dem Urteil macht das BAG eine klare Vorgabe für die Debatte um die Änderung des deutschen Arbeitszeitgesetzes. Bereits mehr als drei Jahren hat die Bundesregierung verstreichen lassen, um die Vorgaben aus dem EuGH-Urteil von 2019 in deutsches Recht umzusetzen. Die Länder der Europäischen Union wurden darin verpflichtet, eine objektive, verlässliche und zugängliche Arbeitszeiterfassung einzuführen. Dahinter steht die Absicht, ausufernde Arbeitszeiten einzudämmen und Ruhezeiten einhalten zu lassen.

Fachleute rechnen nun damit, dass sich das Grundsatzurteil auf die bisher in Wirtschaft und Verwaltung häufig praktizierten Vertrauensarbeitsmodelle bis hin zu mobiler Arbeit und Homeoffice auswirken wird. »Die Frage ist, ob Regelungen zu Vertrauensarbeitszeit so wie bisher noch möglich sind«, sagte unter anderem der Bonner Professor für Arbeitsrecht, Gregor Thüsing.

Gerichtspräsidentin Gallner beruhigte in dieser Frage. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes habe Deutschland Gestaltungsspielraum »über das Wie, nicht das Ob der Arbeitszeiterfassung«.

Auch der DGB glaubt nicht, dass das aktuelle BAG-Urteil das Ende von flexiblen Arbeitszeiten bedeutet. »Das Urteil bedeutet mitnichten das Ende der Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice – das ist eine Gespensterdebatte«, sagte Piel. Jetzt könnten aber die Arbeitsschutzbehörden eingeschaltet werden, wenn Unternehmen ihrer Pflicht trotz Aufforderung nicht nachkämen.