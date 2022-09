Gebrochene Versprechen beim Familiennachzug

Patrick Pleul/ZB/dpa Eine syrische Familie vor einem Wohnheim der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg

Pro Asyl und 22 weitere Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen forderten am Montag die Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag angekündigten Verbesserungen beim Familiennachzug vollumfänglich umzusetzen:

Die Pläne des BMI (Bundesinnenministerium, jW) sehen vor, die nötigen Gesetzesänderungen erst im Jahr 2023 in den Bundestag einzubringen. »Bis ein Gesetz in Kraft ist, ist schnell ein weiteres Jahr vergangen und wir haben Herbst 2023«, befürchtet Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Er kritisiert zudem: »Der deutsche Paragraphendschungel verhindert seit Jahren, dass Kinder ihre Eltern und Geschwister in die Arme schließen können, dass Ehepartner*innen wieder beieinander sein können. Weder das Kindeswohl, noch der besondere Schutz von Ehe und Familie stehen in der derzeitigen Praxis des gesetzlich verankerten Familiennachzugs im Mittelpunkt. Die restriktive und menschenfeindliche Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre wirkt noch nach. Die aktuelle Bundesregierung muss ihre Versprechen im Koalitionsvertrag umsetzen, die Bundestagswahl liegt mittlerweile fast ein Jahr zurück.« (…) Weder sind bisher die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt noch die Erfordernisse des EU-Rechts beim Recht auf Familiennachzug für Minderjährige im deutschen Aufenthaltsgesetz auf den Weg gebracht.

Das linke US-Portal counterpunch.org veröffentlichte am Montag den Beitrag »China ist die größte Volkswirtschaft der Welt: Findet euch damit ab« des Ökonomen Dean Baker:

Es ist üblich, dass Politiker und Experten darüber spekulieren, wann oder ob China die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen wird. (…) Es gibt wenig Grund für diese Art von Spekulationen. China ist bereits die größte Volkswirtschaft der Welt, seine Wirtschaft ist nach Angaben des IWF mehr als 20 Prozent größer als die der USA. Darüber hinaus wächst die chinesische Wirtschaft erheblich schneller (vorausgesetzt, sie setzt ihre Null-Covid-Politik nicht ewig fort), so dass sie bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich um mehr als ein Drittel größer sein wird als die US-Wirtschaft.

Viele Menschen missverstehen die relative Größe der beiden Volkswirtschaften, weil sie sich auf Wechselkursmessungen des BIP verlassen. Diese messen das BIP eines Landes und vergleichen es dann mit dem BIP der USA, indem sie die Währung des Landes zum aktuellen Wechselkurs in US-Dollar umrechnen.

Die meisten Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, dass eine Kaufkraftparitätsmessung des BIP besser ist. Dabei werden für die in verschiedenen Ländern produzierten Waren und Dienstleistungen einheitliche Preise zugrunde gelegt. Ein solches Maß wird immer ungenau sein, aber im Prinzip vergleicht es Äpfel mit Äpfeln. Wir gehen davon aus, dass Tische überall für 500 US-Dollar verkauft werden, dass Schuhe für 60 US-Dollar verkauft werden, usw.

Unter Verwendung der Kaufkraftparität überholte das chinesische BIP das US-amerikanische BIP um 2014. Seitdem hat sich der Abstand vergrößert. Einige Leute scheinen sich schwer damit zu tun, zu akzeptieren, dass die USA nicht die größte Volkswirtschaft der Welt haben, aber so ist das Leben. Donald Trump hat die Wahl verloren, und die USA sind die Nummer zwei.

Übersetzung aus dem Englischen: jW