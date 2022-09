»Der nächste Dürresommer wird kommen«

Patrick Pleul/dpa Blockade einer Gleisverbindung zum Kraftwerk Jänschwalde am Montag

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe »Unfreiwillige Feuerwehr« haben am Montag morgen das Kohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz blockiert. Wie haben Sie es geschafft, mit der Aktion zu überraschen?

Wir haben unsere Blockade zuvor nicht bekanntgegeben und sind früh aufgestanden. Morgens um 5.30 Uhr hatten 40 Aktivistinnen und Aktivisten von der »Unfreiwilligen Feuerwehr« unter dem Motto »Jänschwalde ausschalten« mit drei koordinierten Aktionen das Kohlekraftwerk besetzt. So haben wir gegen den umweltzerstörerischen Weiterbetrieb des Tagebaus und die klimavernichtenden Folgen der Braunkohleverstromung protestiert. Eine Gruppe besetzte die Kohlebunker im Inneren des Kraftwerksgeländes, kettete sich dort an den Förderbändern fest. Vier Bänder waren von je einer Person direkt blockiert, vier weitere Aktive leisteten Support. Zunächst konnte dort keine Kohle mehr gefördert werden. Später schaltete der Kraftwerkbetreiber LEAG trotzdem die Bänder wieder an und gefährdete so die Leben der engagierten Umweltschützerinnen und -schützer. Das zeigt, dass solchen Konzernen ihre Profite wichtiger sind als Menschenleben. Zwei weitere Gruppen hatten die Gleise zwischen dem Tagebau Jänschwalde und dem Kraftwerk an der Ost- und der Westseite blockiert. Ziel war, dass – selbst wenn die Förderbänder geräumt sind – trotzdem keine Kohle mehr gefördert werden kann. Schließlich hatten wir im Sommer mitansehen müssen, wie das Kraftwerk trotz Dürre weiterlief. Der Umgebung wurde das Trinkwasser aus der Spree entzogen, was die Versorgung gefährdete. Nun musste das Kraftwerk mehrere Stunden lang um die Hälfte seiner Kapazität heruntergefahren werden, wie ein Konzernsprecher bestätigte.

Trotz des beschlossenen Kohleausstiegs sollen zwei Blöcke wieder hochgefahren werden. Der eine wäre im Oktober 2022 endgültig abgeschaltet worden, der andere im Oktober 2023. Wie bewerten Sie die Begründung, dass das wegen der mit dem Ukrainekrieg einhergehenden Energiekrise unerlässlich sei?

Es darf nicht sein, dass der Angriffskrieg zum Vorwand genommen wird, um weiterhin die fossilen Energien zu erhalten, statt sie durch erneuerbare zu ersetzen. Unser Ansinnen ist aber nicht, dass etwa private Haushalte unter der Energieknappheit leiden sollen. Die Bundesregierung will mit ihrer Politik alles auf die Individuen abwälzen, die dann weniger duschen sollen. Wir dagegen setzen uns dafür ein, dass die kapitalistische Logik des Wirtschaftswachstums hinterfragt wird. Als Industrieland müssen wir jetzt diskutieren, was sinnvollerweise zum Erhalt von Mensch und Natur einzusparen ist. Kein Mensch braucht eine Autoindustrie, die derart viele Fahrzeuge produziert, die sowieso nur die Umwelt belasten. Diese Debatte möchten wir mit unserer Aktion befeuern.

Eine Sprecherin der LEAG erklärte, beide Kraftwerksblöcke würden hauptsächlich in den Wintermonaten zum Einsatz kommen. Der Wasserbedarf zur Kühlung des Kraftwerkes sei dann geringer, und die Spree habe durch Niederschläge einen ausreichend hohen Wasserstand. Was sagen Sie dazu?

Eine kurzsichtige Argumentation! Wir brauchen den Winterniederschlag, um unsere Wasserreservoirs wieder aufzufüllen. Wegen der Klimakrise sinkt der Grundwasserspiegel enorm ab; die Böden sind ausgetrocknet. Der nächste Dürresommer wird kommen. Wir brauchen auch im Winter das Wasser.

Warum haben Sie Ihre Gruppe »Unfreiwillige Feuerwehr« genannt?

Unsere Welt brennt. Wir müssen von der Politik seit Jahrzehnten – auch unter der Ägide der Grünen – gelegte Brände bekämpfen. Wir versuchen mit einer direkten Aktion, diese Feuer zu löschen und die Klimakrise einzudämmen.

Lässt sich das Ziel, 2030 aus der Kohle auszusteigen, angesichts der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende noch halten?

Dazu müssen Treibhausgasemissionen gesenkt und Klimaanpassungsmaßnahmen ergriffen werden. Auch die Deutsche Umwelthilfe konstatiert, dass wir die fortschreitende Veränderung des Klimas nur unter Verzicht auf fossile Energien begrenzen können. Weil die Klimapolitik der Regierenden in den vergangenen Jahren alles andere als zielführend ist, nehmen die Proteste vieler Organisationen zu, auch mit radikaleren Aktionsformen.