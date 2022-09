Hohe Hintermänner

Matias Baglietto/REUTERS Einsatzkräfte am Tag nach dem Attentat vor dem Wohnhaus von Fernández de Kirchner in Buenos Aiers (2.9.2022)

Knapp drei Wochen nach dem gescheiterten Mordanschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner gehen die Ermittler Verbindungen der Attentäter zu einer ultrarechten Gruppierung und weiteren Hintermännern aus dem rechtskonservativen Lager nach. Auch das Umfeld von Expräsident Mauricio Macri wird beleuchtet.

»Folge dem Geld«, hatte Sicherheitsminister Aníbal Fernández Journalisten am Wochenende auf die Frage nach dem Verlauf der Ermittlungen geantwortet. »Wenn wir der Spur des Geldes folgen, stoßen wir vielleicht auf etwas Wichtiges, was wir bisher noch nicht wussten«, zitierte die Tageszeitung Página 12 am Montag Aussagen, die der Politiker gegenüber Medienvertretern auf einem Flug nach New York gemacht hatte. Der Minister begleitete Präsident Alberto Fernández, der auch vor den Vereinten Nationen über Hintergründe des Anschlags informieren will.

Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass der 35jährige Haupttäter Fernando André Sabag Montiel, der am 1. September eine Schusswaffe auf Fernández de Kirchner richtete, den Anschlag gemeinsam mit seiner Partnerin Brenda Uliarte, deren Freundin Agustina Mariel Díaz und Nicolás Gabriel Carrizo vorbereitet hatte. Auf dessen Mobiltelefon waren Nachrichten gefunden worden, die belegen, dass er den Attentätern eine Pistole übergab. Gemeinsam mit Uliarte hatte Carrizo in der Vergangenheit an gewalttätigen Aktionen einer Gruppe von Neonazis mit dem Namen »Revolución Federal« teilgenommen. Zudem ist er Eigentümer eines Verkaufswagens für »Zuckerflocken«, mit dem die Täter – als Verkäufer des beliebten Gebäcks getarnt – den späteren Tatort tagelang ausspioniert haben sollen.

Die »Revolución Federal« hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Proteste mit Guillotinen und Heugabeln gegen die linksliberale Regierung organisiert. Am 18. August rief die ultrarechte Gruppe zu einem Fackelmarsch unter dem Motto »Gefängnis oder Kugel« vor dem Präsidentenpalast Casa Rosada in Buenos Aires auf. Die Drohung richtete sich auch gegen Fer­nández de Kirchner, für die die Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Korruptionsvergehen während ihrer Zeit als Präsidentin (2007–2015) zwölf Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter fordert.

Wie die argentinische Agentur Télam am Sonntag berichtete, hatte Jonathan Morel, der Gründer der »Revolución Federal«, sich kürzlich damit gebrüstet, 1.760.000 Pesos (12.000 Euro) von der Caputo-Gruppe erhalten zu haben. Der Bauunternehmer Nicolás Caputo ist ein enger Freund von Expräsident Macri. Der versucht jetzt die politische Tragweite des Anschlags herunterzuspielen. In einem am Montag von der rechtskonservativen Tageszeitung La Nación veröffentlichtem Interview bezeichnete Macri den Angriff auf die Vizepräsidentin als »individuelle Tat einer kleinen Gruppe von Verrückten« und legte besonderen Wert darauf, die von den Ermittlern verfolgte Hypothese auszuschließen, dass der Mordanschlag »politisch inszeniert« gewesen sei.

Dagegen erklärte der Jurist und Strafrechtler Miguel Ángel Pierri am Montag gegenüber Página 12, dass »die kriminellen Handlungen der Angeklagten eindeutig dem Vorgehen einer primären Zelle entsprechen, die sich entwickelt hat und operativ von einer Organisation abhängig ist, die andere Akteure logistisch versorgt, unterstützt und deckt«. Wie mittlerweile bekannt ist, erhielt die mutmaßlich hinter dem Anschlag stehende Neonaziorganisation »Revolución Federal« nicht nur Geld von der Caputo-Gruppe, sondern hat auch Kontakte zur Präsidentin der Rechtspartei »Propuesta Republicana«, Patricia Bullrich, eine ehemalige Ministerin unter Macri.

Am Sonntag hatte Página 12 bereits berichtet, dass Gastón Marano, der Anwalt des Beschuldigten Carrizo, nicht nur gute Verbindungen zur US-Botschaft unterhält und mit Vertretern der stramm antikommunistischen Partei »La Libertad Avanza« des rechtsliberalen Abgeordneten Javier Milei zusammenarbeitet, sondern bis Freitag auch Berater des Senators Ignacio Torres von Macris Partei »Juntos por el Cambio« in einer Parlamentskommission zur Überwachung der Geheimdienste war.