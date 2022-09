Janusköpfige Resolution

IMAGO/Emmanuele Contini Gegen Parteitagsbeschluss verstoßen? Sahra Wagenknecht während ihrer Rede am 8. September

Sahra Wagenknecht, Abgeordnete der Partei Die Linke, hat am 8. September im Bundestag die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland als treibende Kraft hinter dem enormen Anstieg der Gaspreise und der eng damit verbundenen allgemeinen Inflation angegriffen. Folgerichtig fordert sie Verhandlungen mit Moskau über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen.

Der größte Teil der Parteiprominenz reagierte mit Empörung. Wagenknecht habe mit ihrer Rede gegen die Resolution verstoßen, die am 27. Juni vom Parteitag beschlossen wurde, lautet das zentrale Argument. Millionen Menschen, die mit Sorgen oder sogar Angst in die Zukunft blicken, interessiert dieses formale Problem gewiss nicht. Aber abgesehen davon ist der Vorwurf auch noch sachlich falsch. Beim hastigen Zusammenbasteln der Resolution scheint den Akteuren nicht aufgefallen zu sein, dass wesentliche Aussagen einander eklatant widersprechen und sich gegenseitig ausschließen. Die Resolution ist daher kontrovers interpretierbar und als Anleitung zum gemeinsamen Handeln unbrauchbar.

Einerseits heißt es dort: »Sanktionen müssen sich gegen Putins Machtapparat und den militärisch-indus­triellen Komplex und damit gegen die Fähigkeit zur Kriegsführung richten. Sanktionen, die sich vor allem gegen die Bevölkerung richten oder zur Verarmung im globalen Süden beitragen, lehnen wir ab.« – Beides trifft insbesondere auf den von der EU beschlossenen und praktizierten Boykott russischer Energieträger wie Erdöl, Erdölprodukte und Naturgas zweifellos in großem Umfang zu. Unter diesem Aspekt setzt Wagenknecht einfach nur den Inhalt der Resolution konsequent um.

Andererseits steht dort aber auch, und darauf stützen sich Wagenknechts Gegner: »Die Möglichkeiten, den Import von fossilen Energieträgern aus Russland schnellstmöglich stärker einzuschränken, müssen ausgenutzt werden. Auch den Import von umweltschädlichem Frackinggas lehnen wir ab. Es ist richtig, dass angesichts des Ukraine-Krieges Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird.«

Wodurch die russischen Lieferungen ersetzt werden könnten, lässt die Entschließung offen. Außer Flüssiggas (LNG) werden nämlich auch Kohle und Atomkraft ausdrücklich abgelehnt. Und mit guten Absichten zum »Ausbau erneuerbarer Energien« lässt sich weder in diesem noch im nächsten und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten Winter ausreichend heizen. Mit Zukunftsplänen lässt sich auch »die Wirtschaft« in ihrer Gesamtheit nicht in Gang halten. Von den Millionen Menschen, für die das riesige Probleme schafft, kennen zum Glück nur ganz wenige die Parteitagsresolution, die von Leuten verfasst wurde, die persönlich keine finanziellen Sorgen haben.

Dem Staat bleibt es überlassen, die erforderlichen Wunder zu tun: »Preissteigerungen für Energie müssen sozial ausgeglichen werden, so dass Strom und Heizung sowie Benzin für alle bezahlbar sind. Die Bundesregierung muss Sorge dafür tragen, dass es nicht zu einem sozioökonomischen Absturz in den betroffenen Regionen kommt.« Außerdem sollen die Millionen Menschen in Deutschland, die sich begründete Sorgen machen, sich gefälligst wehren. Ohne dazu wirklich beauftragt zu sein, kündigt Die Linke in ihrem Namen jetzt schon einen heißen Herbst an. Mit ihrer geringen eigenen Mobilisierungsfähigkeit wird die Partei dazu wenig beitragen können. Zu vielen Massenaktivitäten, die stattfinden, wird sie vermutlich öffentlich erklärte Distanz halten. Ignoriert wird die Tatsache, dass die Folgen der von der Linken unterstützten und verteidigten Sanktionsstrategie nicht nur dieses Land, sondern mehr noch Hunderte Millionen Menschen in der ganzen Welt treffen.

Worauf baut die Befürwortung der westlichen Sanktionen gegen Russland durch den größten Teil der Parteiprominenz auf? Jedenfalls gewiss nicht auf einer Analyse und Diskussion der damit verbundenen Fragen. Damit will die Partei sich nämlich erst künftig beschäftigen. In der Resolution heißt es dazu: »Wir werden gemeinsam in einem breiten und demokratischen Diskussionsprozess in der Partei und mit Bündnispartner*innen, Wissenschaftler*innen und Zivilgesellschaft an einer Weiterentwicklung der friedenspolitischen Positionen der Linken arbeiten. Wir wollen unter anderem Vorschläge zu folgenden Fragestellungen erarbeiten (...).« An erster Stelle der Themen folgt dann: »Welche Art von allgemeinen und/oder gezielten Sanktionen sind in bestimmten Konstellationen sinnvoll und unterstützenswert?«

Eine schöne und wichtige Fragestellung. Aber wird in der Polemik gegen Sahra Wagenknecht nicht behauptet oder unterstellt, sie sei durch die Parteitagsresolution bereits eindeutig und unumstößlich beantwortet worden?