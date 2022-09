Dax-Konzerne profitieren von der Krise

Düsseldorf. Für die großen deutschen Konzerne läuft es in der Krise bisher hervorragend. Laut Recherchen vom Handelsblatt (Montag) verzeichnen viele Dax-Unternehmen »erstaunliche Zahlen«, wie die Bilanzen für das erste und zweite Quartal zeigten. 15 Konzerne würden in diesem Jahr sogar den höchsten Nettogewinn ihrer Firmengeschichte erzielen, darunter der Autobauer BMW, der Gaskonzern Linde, der Chemikalienhändler Brenntag und die Deutsche Telekom. Insgesamt würden die 40 Dax-Konzerne im laufenden Geschäftsjahr vermutlich 130 Milliarden Euro netto verdienen, so das Handelsblatt weiter. Etwa so viel wie im Rekordjahr 2021. (jW)