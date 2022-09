Proteste vor Hauptquartier von UNRWA in Gaza

Gaza. Wütende Palästinenser haben am Montag vor dem Hauptquartier des Palästinenserhilfswerks UNRWA in Gaza Reifen in Brand gesetzt. Sie bewarfen das Gebäude außerdem aus Protest mit Eiern. Die Demonstranten forderten Entschädigungszahlungen für Wohnungen, die während des Gaza-Kriegs 2014 von Israel zerstört worden waren. Bei dem Krieg im Sommer 2014 waren mehr als 18.000 Häuser vollständig zerstört oder schwer beschädigt worden. Das UNRWA versorgt nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Palästinenser. (dpa/jW)