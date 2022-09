»›Vollumfänglich?‹ Davon kann keine Rede sein«

/Mike Schmidt/imago images Verdi-Streik in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen

Die Nachverhandlungen der Tarifeinigung bei Tochterunternehmen des Klinikkonzerns Vivantes laufen schon länger zäh, derzeit herrscht Stillstand. Wie ist die Stimmung bei den Beschäftigten?

Die Stimmung ist in vielen Bereichen schlecht. Teile der Belegschaft sind der Meinung, dass sie in den Entgelttabellen noch immer falsch eingruppiert werden. Es ist aber noch mehr: Vivantes wirbt mit dem Tarifvertrag auf Leinwänden und auf Social Media für sich und behauptet, dieser sei »vollumfänglich« umgesetzt – das kommt bei vielen nicht gut an. Neben dem Problem bei den Eingruppierungen sind auch Regelungen zur Bezahlung bei Rufbereitschaft noch nicht umgesetzt. Von »vollumfänglich« kann also keine Rede sein. Um mal ein Beispiel von uns Gärtnern zu nennen: Wir müssen schwere Maschinen führen, haben einen Führerschein sowie Kettensägeschein und wurden teilweise bei Vivantes ausgebildet – eingruppiert werden wir aber wie ungelernte Hilfskräfte. Da fühlen wir uns zu Recht abgewertet.

Zuletzt gab es noch ein Angebot von Vivantes, Verdi lehnte ab. Warum?

Vivantes wollte einige Bezüge des Tarifvertrags ganz streichen. So soll für Reinigungskräfte die sogenannte Schmutzzulage wegfallen, die man bekommt, wenn in einem besonders verdreckten Bereich gearbeitet wird. Außerdem gab es in dem Angebot Formulierungen, die wieder zu Missverständnissen bei der Eingruppierung geführt hätten. Das Ziel war, unterschiedliche Auslegungen des Tarifvertrags bei der Eingruppierung zu klären. Die Tarifkommission hat daher ein verändertes Angebot formuliert, das klären und vereinfachen soll. Vivantes lehnt das ab. Die schleppende Umsetzung der Eingruppierung trifft besonders die Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen hart.

Welche Bereiche sind davon betroffen?

Neben uns Gärtnern und der Reinigung ist das unter anderem die Zentralsterilisation. Auch dadurch entsteht ein akuter Personalmangel. Aktuell verdienen Reinigungskräfte im Einstieg 12,50 Euro pro Stunde. Die IG BAU hat für Gebäudereiniger ab Oktober ein Einstiegsgehalt von 13 Euro durchgesetzt, das dann in anderen Unternehmen in Berlin gilt. Wenn Vivantes nicht nachlegt und die Kolleginnen und Kollegen besser eingruppiert, besteht nicht nur die Gefahr, dass Leute abwandern, sondern auch die, dass sich niemand neu bewirbt.

Vivantes behauptete, das Angebot gehe »weit über die beschlossene Tarifeinigung hinaus«. Stimmt das?

Nein. Aus unserer Sicht gab es in den Verhandlungen klare Absprachen, dass für die Beschäftigten der Vivantes-Töchter die gleichen Regeln zur Eingruppierung gelten sollen wie für die Beschäftigten im Mutterkonzern. Das bezweifelt der Konzern und interpretiert den Tarifvertrag nun anders. Die Gespräche der letzten Wochen sollten hier eine gemeinsame Klärung bringen.

Nur waren die nicht erfolgreich. Wie gehen die Beschäftigten damit um?

Ich habe von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie bereit sind, ihre korrekte Eingruppierung falls notwendig einzuklagen. Manche vermuten sogar, dass die Geschäftsführung darauf setzt, dass insbesondere Kolleginnen und Kollegen mit Migrationsgeschichte, die in der Belegschaft stark vertreten sind, den Weg nicht gehen werden, weil das eine zusätzliche Belastung bedeutet. Ich kann mir das Vorgehen angesichts des Personalmangels nicht erklären.

Die Tarifkommission tagte am vergangenen Dienstag. Wie sieht das weitere Vorgehen aus?

Wo es keine Einigung über die Eingruppierungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat gibt, werden Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützt, den Klageweg zu bestreiten. Das könnte Präzedenzfälle schaffen, auf die sich weitere Beschäftigte berufen können. Doch wahr ist auch: Bei der derzeitigen Preisentwicklung denken einige, die bei Vivantes unter Wert arbeiten und eine Familie durchbringen müssen, auch darüber nach, zu kündigen. Wenn ab Januar die Tarifrunde im öffentlichen Dienst beginnt, können wir aber erstmals gemeinsam mit den Beschäftigten im Mutterkonzern streiken. Darauf bereiten wir uns vor und diskutieren unsere Forderungen.