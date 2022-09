Beijing verärgert über Biden-Äußerung zu Taiwan

Beijing. Chinas Regierung hat schwer verärgert auf die Beistandszusicherung von US-Präsident Joseph Biden für Taiwan im Falle einer chinesischen Militäroperation reagiert. Die Äußerungen seien ein »schwerer Verstoß« gegen den Ein-China-Grundsatz und die Verpflichtungen, die die USA gegenüber Beijing eingegangen seien, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag vor der Presse. Die US-Seite schicke »das völlig falsche Signal« an die separatistischen Kräfte in Taiwan. Biden hatte Taipeh militärische Unterstützung auch durch US-Truppen zugesichert. »Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme«, sagte Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten TV-Interview auf die Frage: »Würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen?« (dpa/jW)