Bericht: Berlin will befristetes 29-Euro-Ticket einführen

Berlin. Der Berliner Senat soll sich laut Informationen des RBB am Dienstag auf auf eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket verständigt haben. Demnach soll von Oktober bis Dezember für den Tarifbereich A und B ein Ticket für 29 Euro im Monat angeboten werden. Der Tarifbereich C dagegen, also das Berliner Umland, soll nicht Teils des Angebots sein, berichtete der RBB.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach in der Senatspresskonferenz am Dienstag von einer »Falschmeldung«. Sie bestätigte lediglich, dass der Senat darüber beraten habe, wie das Anschlussticket aussehen könne, betonte aber, dass die Entscheidung darüber nur vom Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds VBB getroffen werden könne. Dieser wird am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen und könnte dann über die Nachfolgelösung entscheiden, so Giffey.

Der RBB schreibt jedoch aus »zuverlässiger Quelle« erfahren zu haben, dass es bereits eine Einigung für das 29-Euro-Ticket gegeben hat. (jW)