Nachschlag: Imperiale Linke

IMAGO/Christian Spicker Noch jemand da? Soziologe Stephan Lessenich schlägt die Spaltung der Linkspartei vor

Klar, alle Parteien streiten sich, sagt der Leiter des Instituts für Sozialforschung an der Frankfurter Goethe-Uni, Stephan Lessenich. In der Linkspartei ziehe sich allerdings ein Riss durch den ganzen Laden. Deshalb müsse der Streit »bis zum Ende« ausgetragen werden. Ernsthafter Protest ist für ihn rechts: Wagenknecht spiele die »national-soziale« Karte. Ihre Gegenspieler in der Partei müssten deshalb die Initiative zur Spaltung starten. Doch die derzeitige Führung versuche den Laden zusammenzuhalten, weil sie an den Ressourcen des Bundestags hänge. Richtig benennt Lessenich die strategische Herausforderung: Mit der sozialen Frage allein könne man nicht mehr punkten, zumal die Linkspartei sich zu spät an Protesten beteilige, die von anderen Gruppen organisiert wurden. Vielmehr müsse die Forderung nach Umverteilung mit einer Analyse des Krieges in der Ukraine, mit Internationalismus, verzahnt werden. Fortschrittliches macht Lessenich dann aber in Bodo Ramelows Thüringen aus. Der will mit deutschen Waffen die Machthaber in Kiew hochrüsten. (sz)