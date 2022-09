ZUMA Press/imago/Montage jW

Erfolgsrezept

Zu jW vom 14.9.: »NATO-Fraktion zieht durch«

Die jüngste Bundestagsrede von Sahra Wagenknecht führte zunächst dazu, dass Die Linke in Umfragen erstmals wieder einigermaßen über fünf Prozent lag. Nicht weil alle die Rede komplett gesehen haben, sondern schon allein, weil erstmals seit langem in den Hauptnachtnachrichten und fast allen Tageszeitungen eine sozialpolitisch kämpferische Sahra ­Wagenknecht im Zusammenhang mit Die Linke zu sehen war. Und weil zunächst nicht alle diese groteske innerparteiliche Kampagne mitbekommen haben, die dann gegen sie geführt wurde – außerhalb expliziter linker Zeitungen fand sie größtenteils erst durch die Austritte von Ulrich Schneider und Fabio De Masi Eingang in die Berichterstattung. Wenn diese Rede jetzt eine einmalige Aktion war, werden die 5,5 Prozent leider keine Trendwende, sondern nur ein vorübergehendes Aufbäumen sein.

Der Kern des Vorwurfs der Parteiführung besteht in der Behauptung, Wagenknecht sei der Meinung, man führe einen (Wirtschafts-)Krieg gegen Putin und würde – wie das bei einem Krieg ja der Fall ist – ihn und Russland kaputtmachen. Kern von Wagenknechts Argumentation ist aber das Gegenteil: dass nämlich die Sanktionen nicht Putin, sondern der deutschen Bevölkerung schaden – was inzwischen keine These mehr, sondern bittere Realität ist. Es geht um einen Wirtschaftskrieg der Bundesregierung gegen das eigene Volk.

Wäre das nicht so, gäbe es gar keinen Grund für den »heißen Herbst« des Protests, den sogar der Bundesvorstand der Linken ausruft. (…) Es muss einen Neuanfang geben – was derzeit nur außerhalb der Partei real vorstellbar ist.

Jonas Christopher Höpken, Oldenburg

Strategische Spaltung

Mir bleibt unverständlich, warum sich die Gruppen in der Partei Die Linke gegenseitig die Wähler vergraulen. Viele können die Partei wegen Wagenknecht nicht wählen, mindestens genauso viele, weil Die Linke sich weit von der Lebenswirklichkeit ihrer vorgeblichen Klientel entfernt hat, wie es auch Wagenknecht ihrer Partei vorwirft. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aufspaltung der Partei die linken Kräfte stärken könnte, ist ziemlich hoch. Das wäre auch schon längst passiert, ginge es nicht um Geld und Vermögen der Partei und die Einkommenssicherung einer Vielzahl von Personen. Infolgedessen erstarkt die geschwächte Rechte wieder. Sie wird es auch sein, die die kommende Protestwelle anführt. Gratulation an die strategisch versagende Linke!

Reimar Pflanz, per E-Mail

Bürokratie

Zu jW vom 13.9.: »›Verdi steckt in tiefer Krise‹«

Die Verdi-internen Organisationsstrukturen sind selektiert in Fachgruppen der Privatwirtschaft, öffentlicher Dienst, ehrenamtliche Funktionäre, Betriebsräte, Personalräte, Aufsichtsräte und Tarifkommission. Diese internen verwaltungstechnischen Aufgaben binden in der Verdi-Zentrale Personal und Zeit. Basis erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit sind die Betriebe vor Ort, mit hauptamtlicher Präsens und Mitgliederstärke. Erfolgreiche Gewerkschaftsbewegung beginnt von unten – der Betrieb als Basis – und nicht von oben, als »bürokratisch geführte Machtzentrale«.

Thomas Bartsch-Hauschild, Hamburg

Wie nach 1990

Zu jW vom 14.9.: »PCK-Werk vor Transformation«

Am Beispiel von PCK Schwedt frage ich mich, warum Menschen nicht lernfähig sind und sich immer wieder von Politikergeschwätz einlullen lassen. Wenn man die öffentlichen Auftritte von Herrn Habeck in Schwedt verfolgt und sein Geschwurbel dort vernommen hat, hätte doch eigentlich jedem, der sich noch an die Geschichte der DDR-Betriebe nach 1990 erinnern kann, sofort klar sein müssen, dass ein falsches Spiel gespielt wird. Es war doch die gleiche Mischung aus Beteuerungen, dass man alles tun werde, und Gefasel von zukünftigen Perspektiven, wie man es schon damals gehört hatte, um die Menschen zu besänftigen und hinzuhalten. (…) Ein sinnvoller Weiterbetrieb von PCK Schwedt ohne russisches Erdöl wäre nur dann möglich, wenn man neue Pipelines aus dem Westen bis nach Schwedt verlegen und die Anlagen aufwendig umrüsten würde. (…) Also bleibt als Schlussfolgerung nur, dass die angekündigte »Transformation« des PCK-Werks nichts anderes bedeutet, als dass dieses Werk plattgemacht werden soll und an seiner Stelle bestenfalls ein paar kleine Vorzeigeunternehmen mit wenigen Arbeitsplätzen angesiedelt werden sollen, die man dann im Fernsehen zum Selbstbeweihräuchern präsentieren kann.

Sven Harmgart, Bernau

Globale Monopole

Zu jW vom 8.9.: »BRD vor der Rezession«

So ist das in der Welt des Kapitalismus: Die Konzentration von Produktion und Kapital gehört zu seinen Grundwerten, wie Marx schon vor 175 Jahren bis ins Detail nachwies. Die Zeit der Nationalstaaten ist einfach vorbei, heute agieren die führenden Konzerne global. (…) Globale Monopole unterwerfen die Nationalstaaten ihrem Willen: Amazon, Google, Apple u. v. a. US-amerikanische Unternehmen sind bereits globale Monopole, nur noch China ist von denen nicht erpressbar. Woran mag das wohl liegen? Daraus resultiert dann auch eine – wie sie es selbst nennen – »Marktbereinigung«, ja jetzt betrifft es deutsche Arbeitsplätze, das ist traurig, aber so ist Kapitalismus nun einmal. Kapital hat keine Heimat. Das sollte doch seit dem Zweiten Weltkrieg jeder wissen. General Motors und Ford haben sowohl die deutsche Wehrmacht (GM war Besitzer von Opel seit 1920) als auch die ­US-amerikanische, britische und sogar sowjetische Armeen mit Fahrzeugen versorgt. Wir können ziemlich sicher sein, dass es GM und Ford egal war, wer am Ende gewinnt, es ging ausschließlich um Maximalprofit. Elon Musk hätte sicher kein Problem, wenn Mercedes oder VW kaputtgehen. Wenn Uber Tausende deutscher Taxifahrer ruiniert, kräht kein Hahn danach. (…)

Ronald Prang, Berlin