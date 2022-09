Tanzendes Haus

Der tschechische Architekt Vlado Milunic ist tot. Er starb am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren, wie der tschechische staatliche Rundfunk unter Berufung auf seine Angehörigen berichtete. Gemeinsam mit dem US-Stararchitekten Frank Gehry gestaltete Milunic das bekannte »Tanzende Haus« am Prager Moldauufer. Das Gebäude im Stil des Dekonstruktivismus sorgte bei seiner Fertigstellung 1996 für kontroverse Reaktionen und gilt heute als Wahrzeichen und wichtige Touristenattraktion der tschechischen Hauptstadt. Milunic wurde am 3. März 1941 in Zagreb geboren. Seine Eltern verließen später Jugoslawien. Milunic studierte an der Technischen Universität in Prag, wo er später auch unterrichtete. Zu seinen weiteren Werken zählt unter anderem der Wohnkomplex »Hvezda« (Stern) im Stadtteil Prag-Petriny. (dpa/jW)