Kalte Platte

Grandfilm Plattenbau, Suff, Kinder verdreschen? In Klaras Familie geht es gesitteter zu

Klara (Anne Schäfer) ist eine sehr ehrgeizige Wanderin zwischen zwei Welten. Welche von den Sphären die üblere ist, entscheidet der Zuschauer für sich. Fies dargestellt werden sie gleichermaßen.

Im ersten Teil der Milieustudie »Alle reden übers Wetter« wird die bundesrepublikanische Universität aus der Sicht aufstrebender Geisteswissenschaftlerinnen gezeigt. Klara, Doktorandin mit einer Assistentenstelle, ist fasziniert von der Kraft des Gedankens. Sie arbeitet zielstrebig und erfolgreich. Nichts wird sie aus der akademischen Bahn katapultieren.

Ihre Professorin (Judith Hofmann) steht zwei Level höher in den Startlöchern: Es gilt, die Altachtundsechziger zu beerben. Die Professorin ist abgebrüht, zynisch und leistungsfixiert. Und allein. Kein Mann, keine Kinder. Auch kein Haustier. Es entsteht jedoch an keiner Stelle der Eindruck, dass sie unglücklich wäre. Totale Eiszeit. Nebenbei wird eingestreut, dass sie früher eine Professur in Erlangen hatte. Also aus dem Westen. Interessant, dass so etwas noch immer mitgeteilt werden muss.

Klara kommt aus der DDR. Oder besser gesagt, aus dem, was die junge Filmemacherin Annika Pinske sich darunter vorstellt: Plattenbau, Suff, Kinder verdreschen.

Nur in Klaras Familie geht es etwas gesitteter zu. Allerdings gibt es auch keinen Vater. Ihr Opa hat früher bestimmt auch ordentlich gebechert, aber jetzt sitzt er nur noch auf der Bank und beobachtet die Stare. Und in dieser Umgebung spielt sich nun der größte Teil der Handlung ab.

Warum kann Klara nicht aus einem Akademikerelternhaus kommen? So etwas soll es ja auch in der DDR gegeben haben. Und vor allem wäre es ausnahmsweise mal kein Milieu, das wir aus jedem zweiten »Polizeiruf« kennen. Es darf ja trotzdem gesoffen werden! Schließlich wird Klaras Mutter nur einmal 60. Aber warum muss diese so wichtige Frau eine Dauerarbeitslose sein? Warum nicht eine Russischlehrerin, die »wegen Stasi« aus dem Schuldienst geflogen ist, heute bei Aldi ackert und nur noch sieben Jahre bis zur Rente hat? Wenn so eine Figur nach fünf Schnäpsen ihrer hochgebildeten Tochter mal erklären würde, was sie von dem ganzen Zirkus hier hält und was irgendwelche philosophischen Theorien daran ändern werden, könnte das eine aufschlussreiche Diskussion ergeben. Aber so sehen wir Klaras Mutter in der Küche hantieren, hören sie über Kirschtorte und kalte Platten schwätzen und wundern uns, warum sich Klara darüber aufregt, dass sie in ihrer heimatlichen Umgebung nicht so recht verstanden wird. Figuren, die nur Buttercreme im Kopf haben, gehören nicht in einen Film wie diesen! Jedenfalls fragt man sich, weshalb sie immer aus dem Osten kommen müssen. Wegen der Filmförderung?

Nachdem Klara die Geburtstagsfeier ihrer Buttermutter überstanden hat, ist sie ziemlich fertig. Ossis nörgeln und meckern eben viel und gerne: Die da oben … Prost! … Wir hier unten … Prost! Und so weiter, und so weiter.

Was macht eine Doktorandin nach so einer Fete mit der angebrochenen Samstagnacht? Richtig: Sie marschiert ins Wirtshaus. Denn der Wirt ist ihre alte Jugendliebe. Kein Scheiß. Am Sonntagnachmittag findet der leidvolle Ausflug in die Provinz endlich sein Ende.

Montagvormittag ist Klara wieder an der Uni. Ihre Professorin hat Klaras Beitrag für einen Sammelband gelesen. Dickes Lob! Aber ist es das wert, wenn man einerseits in der Welt des akademischen Hochadels zurechtkommt, aber anderseits die Sorgen seiner Buttermutter nicht mehr verstehen kann und will?

Die Professorin beruhigt sie: »Das musst du dir schon selbst verzeihen, dass du mehr vom Leben willst.«

Abends gibt es dann noch ein Konzert. So eine Art Abiturienten-Big-Band spielt. Klaras Tochter sieht man mit einem gigantischen Blechblasinstrument. Sie macht ihre Sache wirklich sehr gut. Klara kommen die Tränen vor Glück. Denn das hier riecht nach erfülltem Dasein. Und nicht nach Buttercremetorte.