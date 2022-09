Grüne Energie

IMAGO/Joerg Boethling Zylinder aus jeweils 90 Tonnen Stahl und zirka 3.000 Tonnen Beton: Windräder

Meine Eltern leben an einer Kreisstraße, die durchs mittelfränkische N. führt. Sie ist, nach einer Linksabbiegung am Sternplatz, die Verlängerung der Hauptstraße. An der Hauptstraße liegt ein Bistro. Am Biertisch auf dem Trottoir gönne ich mir nach einem Spaziergang durch den Ort ab und an ein Frühabendgetränk.

In den vergangenen Tagen wurden die Maisernte und der letzte Grünschnitt eingeheuert. Die Flur rund um N. gleicht seit Jahren einer Maisfeld- und Totwiesensahara. Die Gegend ist ein Zentrum der Biogaserzeugung. Sogar in manch liebliches Tal haben sie die grünen Kuppelbauten und die dazugehörigen Silos hineingerammt, unbeschreiblich brutalistische Produktionsanlagen. Wer sich ein Bild von Landschaftsverschandelung und Naturzerstörung machen will, inspiziere die hiesigen Gaue.

Irgendwie blöd, dass unlängst selbst der Süddeutschen Zeitung, dem Propagandaorgan der Partei Die Grünen, auffiel, dass »das Fällen von Bäumen« mitnichten dem »Klimaschutz« diene, sondern der ganze ideologisch induzierte Hype um Holzpellets und -heizungen ein gigantisches Programm zur Auslöschung der letzten intakten Wälder Europas sei. Wer meint, einen erklecklichen Teil des Energiebedarfs einer Industriegesellschaft mit Zellulose decken zu können, räumt die Bäume, die in diesem Land noch herumstehen, in absehbarer Zeit ab.

Dann bräuchte man allerdings keine monströsen Zufahrtswege, keine Schneisen, die zu Windrädern führen, mehr in uralte Buchen- und Mischwälder hineinzufräsen. Auch die Sockel ließen sich geschmeidig ins Erdreich klotzen, Zylinder aus jeweils 90 Tonnen Stahl und zirka 3.000 Tonnen Beton. Dass die Zementherstellung unvorstellbare Quanten an Ressourcen frisst – geschenkt. Über die verheerende und irreversible Bodenversiegelung wollen wir gleichfalls schweigen.

Die Grünen sind die größten Naturvernichter, die jemals das Sagen hatten. Für einen einzigen Windradrotor braucht es 150 Kubikmeter Tropenholz, die restlichen Regenwälder Südamerikas drehen sich hier vorm Himmel. Die Beschichtung der Rotorblätter wird als Sondermüll enden. Von Greifvögeln, Fledermäusen, Insekten möchte man gar nicht reden, von der Wonne der Wahrnehmung und landschaftlicher Schönheit ebensowenig. Für die Grünen ist die Welt ein Reißbrett, auf dem sie ihre von aller Stofflichkeit und Sinnlichkeit befreiten Spinnereien umzusetzen gedenken, im Dienste »nachhaltigen Wachstums« selbstverständlich.

Ein Solarpanel funktioniert ohne diverse giftige Metalle nicht, zumal nicht ohne die Seltene Erde Indium, auf deren Vorkommen dummerweise insbesondere der Russe hockt. Die »Energiewende« ist – neben der Digitalisierung – der letzte und totale Angriff auf die Natur.

Ich saß vor dem Bistro und versuchte ein Bier zu trinken. Es ging nicht. Im Halbminutentakt krachten, dröhnten und donnerten Schlepper hinunter zum Sternplatz oder vom Sternplatz herauf. Es war wie in einem Kriegsgebiet, in einem Gebiet, in dem einem der Krieg gegen die Kreatur vor Augen geführt wurde.

Die Traktoren mit Anhängern, die so lang wie eine Milliardärsjacht sind, bretterten zu den Biogasanlagen und leer wieder zurück – und dann da capo. Das Bierglas zitterte. Bin ich bei meinen Eltern im ersten Stock des Hauses, können mir die Fahrer durchs Fenster glotzen. Diese Bulldogs haben eine Höhe bis zu drei Metern, wiegen sechs Tonnen und bringen die Wände zum Vibrieren – Panzer, die man als Landwirtschaftsmaschinen bezeichnet.

Sie inhalieren den Diesel wie Süchtige und röhren wie Flugzeuge. Warum Treibstoff aus Öl verbraten wird, um die Erträge von mit Unmengen an synthetischem, aus fossilen Trägern gewonnenem Dünger gemästeten Anbauflächen, auf denen kein Vogel und kein Käfer zu leben vermag, einzubringen, um sie angeblich CO2-neutral zu vergären? Fragen Sie mich nicht.

Das jedenfalls ist das Ergebnis grüner Energiepolitik. Darauf ein Hefeweizen von Gutmann, in nächtlicher Stille.