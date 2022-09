Ukraine als Türöffner

Lefteris Pitarakis/AP/dpa Die türkische Flotte ist der Garant für den militärischen Aufstieg des Landes

Die Türkei hat angekündigt, der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) beitreten zu wollen. Wenn es dazu kommen sollte, wäre sie das erste NATO-Land, das sich diesem ursprünglich als Schutz- und Trutzbündnis gegen »westliche« Einmischungen in Eurasien gegründeten Pakt anschlösse. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ein solcher Beitritt zu bewerten wäre: Ankara als westliches U-Boot, um den Einfluss Russlands und Chinas in der SCO zu konterkarieren und diese notfalls zu lähmen? Oder ist umgekehrt die Türkei dabei, sich von der NATO geopolitisch abzuseilen?

Es ist wohl zu früh, um darauf eindeutig antworten zu können. Einstweilen jongliert die Türkei mit mehreren Kugeln. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sie begonnen, eigene Ambitionen auf eine regionale Vormachtstellung zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist ihre militärische Unterstützung für Aserbaidschan im Konflikt mit Armenien 2020. Das war und ist den USA im Prinzip recht, solange es die russische Position in der Region schwächt. Im Ukraine-Krieg betreibt Ankara ein doppeltes Spiel: Einerseits hat die Türkei sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen, hält ihre Grenzen für russische Touristen offen (und verdient daran nicht schlecht), auf der anderen Seite beliefert sie die Ukraine unter anderem mit »Bayraktar«-Kampfdrohnen und tritt als Garantiemacht für das Abkommen zum Export ukrai­nischen Getreides auf. Wenn es in der Politik auf Dankesschulden ankäme, dann hätte Erdogan klar eine gegenüber Russland: Es waren russische Geheimdienste, die den türkischen Präsidenten 2016 vor dem drohenden Militärputsch der Gülenisten gewarnt haben – der Prediger und mutmaßliche Hintermann des gescheiterten Staatsstreichs lebt unbehelligt in den USA.

Aber um Moral geht es nicht. Erdogan kontrolliert Bosporus und Dardanellen, und von seinem Wohlwollen hängt die Operationsmöglichkeit der russischen Flotte im Mittelmeer ab. Das stärkt seine Position gegenüber Moskau. Den USA genügt das aber offenbar nicht, und die Zweifel an der Zuverlässigkeit der Türkei scheinen dort zu wachsen. Jetzt hat US-Außenminister Antony Blinken Zypern die Aufhebung eines vor 35 Jahren verhängten Waffenembargos zugesagt. Diese Zusage hat eine klar antitürkische Stoßrichtung, weil sie die Regierung in Nikosia gegenüber dem seit 1974 abgespaltenen Nordteil der Insel stärkt. Und sie ist gleichzeitig mit einer gegen Russland gerichteten Bedingung verbunden: US-Waffen gebe es nur, wenn Zypern nach wie vor der russischen Marine den Zugang zu seinen Häfen verweigere. Zyperns Wirtschaft aber ist von russischem (Schwarz-)Geld ähnlich stark abhängig wie die Stadt Schwedt von russischem Öl. Auch dort steht ein nationales Geschäftsmodell auf der Kippe. Zukunft ungewiss.