Patt oder Pause

Amir Cohen/REUTERS Israelischer Soldat nahe der besetzten Golanhöhen an der Grenze zu Syrien (4.8.2020)

Bei israelischen Luftangriffen auf den Internationalen Flughafen von Damaskus und andere Orte südlich der syrischen Hauptstadt sind nach Angaben der dortigen Regierung in der Nacht zum Sonnabend fünf Soldaten getötet worden. Eine israelische Stellungnahme dazu lag bis Sonntag nicht vor. Die israelische Regierung und das Militär rühmen sich zwar, im Lauf der letzten Jahre »Hunderte Luftschläge« gegen Ziele auf syrischem Gebiet durchgeführt zu haben, äußern sich aber fast nie zu einzelnen Aktionen.

Die Flughäfen von Damaskus und Aleppo in Nordsyrien werden von der israelischen Luftwaffe regelmäßig attackiert. Inoffiziell verlautet dazu, Waffenlieferungen aus dem Iran an die libanesische Hisbollah und palästinensische Organisationen im Gazastreifen sollten auf diese Weise verhindert werden. Umfangreiche Zerstörungen an den Landebahnen erzwingen immer wieder die Einstellung des Flugverkehrs. Am Mittwoch teilte eine Vertreterin der von der UNO eingesetzten Untersuchungskommission zu Menschenrechtsverletzungen in Syrien mit, dass ein Angriff auf den Flughafen von Damaskus im Juni zu einer 13 Tage dauernden Unterbrechung der humanitären Hilfslieferungen geführt habe.

Israel will seine Kriegführung in Syrien offenbar noch ausweiten. Darauf deutete ein Auftritt von Verteidigungsminister Benjamin Gantz am Montag vor einer Woche hin. Bei einem eigens für die rechte Tageszeitung Jerusalem Post inszenierten Vortrag behauptete Gantz, der Iran verwandle seine Stützpunkte in Syrien in Fabriken für die massenhafte Produktion von zielgenauen Raketen. Er unterstützte seine Erzählung mit Satellitenaufnahmen und Landkarten, auf denen zehn solcher Orte eingezeichnet waren. Der Vortrag gipfelte in der Ansage: »Dieser Trend muss gestoppt werden.«

Der Aufbau des Auftritts erinnerte an die Multimediashow von US-Verteidigungsminister Colin Powell am 5. Februar 2003 im UN-Sicherheitsrat, die er später als Schandfleck in seinem Lebenslauf bereut hat. Damals diente sie der Begründung des Überfalls auf den Irak, unter dessen Folgen das Land fast 20 Jahre später immer noch leidet. Es wäre überraschend, wenn dem Vortrag von Gantz keine Taten folgen würden: Die »Anti-Netanjahu-Koalition«, für die er steht, kann militärische Erfolge vor der Neuwahl des Parlaments am 1. November – der fünfte Wahlgang in nur vier Jahren – gut brauchen.

Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass die internationalen Verhandlungen mit dem Iran über eine Rückkehr der USA zu dem 2015 vereinbarten Wiener Abkommen, die zeitweise mit übertriebenem Optimismus kommentiert wurden, festgefahren sind. Nachdem am Mittwoch voriger Woche der Außenpolitikchef der EU, Josep Borrell, von einem »Patt« gesprochen hatte, benutzte am Freitag die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman diesen Ausdruck aus dem Schachspiel gegenüber der Tageszeitung Washington Post. Sherman war 2015 Leiterin des US-Teams in Wien gewesen, ist an den seit April 2021 geführten Neuverhandlungen aber nicht direkt beteiligt. Borrell und seinem Stellvertreter Enrique Mora kommen nach dem Wiener Abkommen die Stellungen von »Moderatoren« und Vermittlern zu, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen den Unterzeichnerstaaten auftreten.

Der Begriff »Patt« umschreibt eine Situation, in der keiner der beiden Schachspieler mehr einen gültigen Zug machen kann; die Partie endet mit einem Unentschieden. Das ist aber wahrscheinlich nicht das, was Borrell und Sherman sagen wollten. Praktisch geht es zunächst darum, dass voraussichtlich mindestens bis zum 8. November, wenn in den USA das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt werden, eine Verhandlungspause eintreten wird. Shermans Äußerungen gegenüber der Washington Post enthalten aber auch einen kaum misszuverstehenden Hinweis, dass die USA inzwischen auf das jüngste iranische Positionspapier geantwortet haben. Diese Tatsache war bis dahin nicht bekannt.