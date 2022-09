ADAC: Preisgefälle bei Sprit

München. Bei den Spritpreisen in der Bundesrepublik besteht erhebliches regionales Gefälle. Wie eine Auswertung der Preise durch den ADAC für dpa ergab, liegt zwischen den Angeboten in einzelnen Bundesländern ein Preisunterschied von bis zu 13,6 Cent. Demnach sei der Preis für Super E10 besonders in Bayern hoch, es folgen Schleswig-Holstein und Thüringen. Benzin sei im Saarland am günstigsten, in Hamburg Diesel. Laut ADAC lassen sich die Preisunterschiede nicht alleine durch höhere Transportkosten erklären. (dpa/jW)