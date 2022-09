Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisiert Personalmangel bei der Deutschen Bahn. Der EVG-Kovorsitzende Martin Burkert sagte am Sonntag gegenüber dpa, der Mangel an Personal führe zu »erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr«. In einem Brief an DB-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte die Gewerkschaft, Züge könnten nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, außerdem fehlten bei Störungen und Personalausfällen Bereitschaften, Lokführermangel führe fast täglich zu Ausfällen. Der Konzern wies die Kritik als »viel zu pauschal« zurück. (dpa/jW)