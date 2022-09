Linke demonstriert für Gaspreisdeckel

Halle/Saale. In einer Reihe von deutschen Städten sind am Sonnabend Menschen gegen die stark angestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel auf die Straße gegangen. Gliederungen der Partei Die Linke hatten zu einem bundesweiten Aktionstag zum »heißen Herbst« aufgerufen. »Wir brauchen einen Gaspreisdeckel und eine Übergewinnsteuer, die Gasumlage muss abgeschafft werden«, erklärte der Koparteivorsitzende Martin Schirdewan vor mehr als 200 Teilnehmern bei der Demonstration in Halle/Saale. Eine Rednerin von Fridays for Future forderte eine Zusammenarbeit der Klimabewegung mit den Organisatoren von Sozialprotesten. (dpa/jW)