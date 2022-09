Reul: Zweifel an tödlichem Polizeieinsatz

Dortmund. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat Zweifel am Ablauf des Polizeieinsatzes in Dortmund Anfang August geäußert, bei dem ein 16jähriger aus dem Senegal mit einer Maschinenpistole erschossen wurde. »Obwohl sich auch für mich zunehmend Zweifel ergeben, gilt die Unschuldsvermutung«, sagte Reul der Welt am Sonntag. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft untersucht. Betreuer hatten die Polizei gerufen, weil sie einen Suizidversuch des jugendlichen Flüchtlings befürchteten. Er war erschossen worden, nachdem er angeblich mit einem Messer auf die Beamten zugegangen war. (AFP/jW)