Lambrecht: »Arrow 3« frühestens 2025

Berlin. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) geht davon aus, dass das zur Anschaffung vorgesehene israelische Flugabwehrsystem »Arrow 3« frühestens 2025 in Betrieb genommen werden könnte. »Sollten wir uns für das System entscheiden und jetzt sofort Verträge abschließen, und sollte die Industrie dann auch umgehend liefern können, dann könnten wir im Idealfall nächstes Jahr mit der Ausbildung anfangen«, sagte Lambrecht am Sonntag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das System könne dann »frühestens 2025 in Betrieb genommen werden«. (dpa/jW)