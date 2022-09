Rosneft will PCK-Enteignung anfechten

Moskau. Der russische Konzern Rosneft hat angekündigt, rechtlich gegen die Treuhandverwaltung der PCK-Raffinerie in Schwedt durch die Bundesnetzagentur vorzugehen. In einer Mitteilung am Freitag abend kritisierte der Konzern in Moskau die »Zwangsenteignung« seiner deutschen Tochterfirmen, sprach von einem »illegalen Zugriff« und kritisierte »eine Verletzung aller grundlegenden Prinzipien der Marktwirtschaft, der zivilisierten Grundlagen einer modernen Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Unantastbarkeit von Privateigentum beruhen«. Die Bundesregierung hatte die Netzagentur am Freitag als Treuhänderin für die Raffinerie eingesetzt. (dpa/jW)