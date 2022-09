Panzerhaubitzen für Kiew

KMW/dpa Die Ukraine soll moderne deutsche Panzerhaubitzen vom Typ RCH 155 bekommen – aber erst 2025 (Klietz, 14.6.2017)

Noch widersetzt sich die SPD dem immer energischeren Drängen ihrer Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und FDP, der Ukraine »Leopard 2«-Kampfpanzer zu liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wiederholten am Wochenende ihr Mantra, hier keine deutschen »Alleingänge« zu starten. Bislang hat kein NATO-Land Kampf- oder Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert. Gerade die bislang von Deutschland gelieferten Waffen – unter anderem Panzerhaubitzen und Flugabwehrsysteme – hätten »den Unterschied gemacht und die Erfolge, die die Ukraine verzeichnet, auch ermöglicht«, so Scholz im Deutschlandfunk. Deshalb sei es sinnvoll, dort weiterzumachen. Es werde weitere Unterstützung für die Ukraine aus Bundeswehr-Beständen, aus der Industrie sowie über den Ringtausch geleistet, sagte Lambrecht zu. »Weder Olaf Scholz noch ich sind furchtgeleitet. Es geht um Besonnenheit«, erklärte die Ministerin auf die Frage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe, ob sie einen Angriff Russlands unter Präsident Wladimir Putin auf Deutschland befürchte.

Wie am Sonnabend bekannt wurde, hat die Bundesregierung den Verkauf von Haubitzen aus deutscher Produktion an die Ukraine genehmigt. »Wir können bestätigten, dass eine Genehmigung zur Ausfuhr von 18 Haubitzen vom Typ RCH-155 erteilt wurde«, erklärte ein Regierungsvertreter bezüglich einer Bestellung dieser hochmodernen Achtradpanzerhaubitzen im Wert von 216 Millionen Euro beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW). In der gegenwärtigen kriegerischen Auseinandersetzung nützen diese Waffensysteme indes nichts, denn KMW kann sie frühestens in zweieinhalb Jahren ausliefern. Da nicht absehbar ist, wie sich die Lage in der Ukraine im Jahr 2025 darstellen wird, dürfte diese Ausfuhrgenehmigung eher dazu beitragen, die jüngst sowohl von der Verteidigungsministerin als auch von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zur Disposition gestellten Kriterien für Rüstungsexporte weiter zu durchlöchern.