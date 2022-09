Anno … 38. Woche

1792, 21. September: Während des Krieges, den Österreich und Preußen gegen das revolutionäre Frankreich führen, kommt es bei Valmy zu einem Artillerieduell. Die Bedeutung der »Kanonade von Valmy« liegt vor allem darin, dass es sich um den ersten Sieg der Franzosen gegen die zur Verteidigung der Monarchie angetretenen Koalitionstruppen handelt. Am Tag nach der Schlacht erklärt der nach allgemeinem Wahlrecht gewählte französische Nationalkonvent König Ludwig XVI. für abgesetzt und ruft die Erste Republik aus. Sie hat bis 1804 Bestand, als Napoleon Bonaparte sich in Paris zum Kaiser krönen lässt.

1862, 22. September: Abraham Lincoln verkündet mit der Emanzipationserklärung das Ende der Sklaverei in den Südstaaten der USA, die sich mit der Union im Krieg befinden. Das Dekret tritt ab dem 1. Januar 1863 in Kraft.

1867, 19. September: Der schwedische Chemiker Alfred Nobel meldet ein Patent auf einen Sprengstoff an, der auf der Basis von Nitroglycerin funktioniert. Der handhabungssichere Sprengstoff, dem Nobel den Namen »Dynamit« gibt, wird bald weltweit im Bergbau eingesetzt.

1947, 22.–27. September: In Warschau wird das Informationsbüro der kommunistischen und Arbeiterparteien (Kominform) gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen die Kommunistischen Parteien Bulgariens, Frankreichs, Italiens, Jugoslawiens, Polens, Rumäniens, Ungarns, der Tschechoslowakei und der UdSSR. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird zunächst nicht Mitglied und erhält ab 1949 einen Beobachterstatus. Zweck der Vereinigung, die an die Stelle der 1943 aufgelösten Kommunistischen Internationale tritt, sind der Erfahrungsaustausch und die Koordinierung der Tätigkeit der Parteien. Am 17. April 1956 wird die Kominform aufgelöst. Die einzelnen Kommunistischen Parteien führen von da ab bilaterale Gespräche mit der KPdSU.

1957, 23.–28. September: Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend führt in Frankfurt am Main eine mehrtägige Aktion gegen »Schund- und Schmutzliteratur« durch. Groschenhefte können bei Pfarrern und Schulleitern abgegeben werden. Im Gegenzug erhalten die Schülerinnen und Schüler als »gut« anerkannte Literatur. Die abgegebenen Hefte werden abschließend öffentlich auf dem Domplatz verbrannt. Zu ähnlichen Bücherverbrennungen ist es zuvor bereits auch in anderen Städten der Bundesrepublik gekommen, so im März 1957 im schleswig-holsteinischen Itzehoe.