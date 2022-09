Nachschlag: Doppelzüngige Politik

Fer Capdepon Arroyo/imago images/Pacific Press Agency Lassen sich das Recht auf Selbstbestimmung nicht nehmen: Sahrauische Demonstrantinnen in Madrid (18.6.2021)

Seit Herbst 2020 herrscht wieder Krieg in der Westsahara zwischen der Befreiungsfront Polisario und Marokko. Im »Cira Report« des jesidischen Senders Cira TV spricht Moderatorin Ayfer Özdogan mit Emma Lehbib von der »Sahrauischen Diaspora in Deutschland«, um die Hintergründe des die Stabilität in der ganzen Region gefährdenden Konflikts zu erörtern: Wer sind die Sahrauis, wie die Einwohner des umkämpften Gebiets genannt werden, welches Interesse hat Marokko an seiner Besetzung, wie steht es um die internationale Rechtslage, und wie ist der Kurswechsel der alten Kolonialmacht Spanien zu werten, die sich im Frühjahr demonstrativ an die Seite Marokkos stellte? Emma Lehbib schildert die doppelzüngige Politik der EU, die einerseits aufs Völkerrecht pocht, andererseits schmutzige Deals mit Marokko abschließt, und lässt keinen Zweifel, dass die Sahrauis ihr Recht auf Selbstbestimmung nicht aufgeben und nicht zulassen, dass über ihre Köpfe hinweg über ihre Zukunft entschieden wird. (jt)