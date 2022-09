Da steht ein Pferd beim Friseur

Stefan Köpke

Was einem nicht alles auf einer Stadtsafari vor die Linse kommt! Stefan Köpke war in der Dresdner Neustadt unterwegs und stieß auf diese Szenerie gegenüber seinem Lieblingscafé in der Louisenstraße. Dort lässt er übrigens immer seine ausgelesene junge Welt liegen, damit auch andere noch was davon haben. Jedenfalls stand plötzlich dieses Pferd vor dem »Barbier Beirut«. Und er hielt seine Kamera drauf, so haben auch noch andere was von diesem Anblick. Vermutlich, so Köpke, sei das Rossaufkommen in der Großstadt mit dem Kinderbauernhof »Panama« zu erklären, einer Oase mit Abenteuerspielplatz und jeder Menge Hühnern, Kaninchen und Ziegen in der Äußeren Neustadt.

Wenn man seinen Kiez aufmerksam durchstreift, gibt es einiges zu entdecken. Nicht nur in Dresden liegen die Motive auf der Straße. Einfach ablichten und dann die Bilder zum Themenbereich »Mein Viertel« dem jW-Fotowettbewerb zukommen lassen! Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die besten Fotografien werden in einer Ausstellung in der jW-Maigalerie zu sehen sein und anschließend in einem attraktiven Kalender präsentiert.