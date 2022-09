imago/Pacific Press Agency Ach, ewige Pubertät: Built to Spill (Brooklyn, New York, 2017)

Lange nicht mehr gehört. Irgendwie aus den Augen und Ohren verloren. Es gab eine Zeit, da hing das der LP »Keep It Like a ­Secret« beigelegte Poster im kleinen Proberaum im Keller des Jugendheims, in dem wir spielten. Lange her. »Keep It Like a Secret« war 1999 das letzte Großwerk des Indierock, gefühlt wenigstens. Auf der Tour zur Platte, die Built to Spill mit den ähnlich gestrickten Modest Mouse absolvierten, überzeugte die Band von Doug Martsch damit, den überbordenden Sound der LP adäquat auf Bühnenformat zu bringen.

Das Erstaunliche war, dass viele meiner Freunde damals trotzdem Modest Mouse besser fanden – hatten sie denn keine Ohren? Waren Modest Mouse kompliziert und nicht recht greifbar, hatten Built to Spill die Soundwände mit Gefühlen bemalt, mit großen Gefühlen, mit nur leichter Melancholie und einer warmen, weltumarmenden Liebe, die nur eben ansprechend gestört war; so gestört wie wir alle, die wir damals Indierock hörten: sehr langsam alternde Slacker, ohne Chance auf Karriere, unversöhnt mit der Herkunft, angenehm illusionslos, ohne Hoffnung auf Heil in so was wie Beruf oder Familie.

»Keep It Like a Secret« habe ich auch Jahre später immer mal wieder aufgelegt und gerne gehört. Die Nachfolgeplatten jedoch mied ich, zumindest die erste im neuen Jahrtausend, »Ancient Melodies of the Future«; die anderen brauchte ich nicht mehr zu meiden, sie fanden nur noch in einem weggebrochenen Paralleluniversum statt, das auch mich nur noch marginal interessierte. Indierock war over, jedenfalls der aus der Gegenwart.

Jetzt, im strangen Jahr 2022, stelle ich beim Wiederhören der Band und ihrer aktuellen Platte »When the Wind Forgets Your Name« fest, dass das alles inzwischen stark nach den 70ern klingt. War das immer schon so? Besonders »Gonna Lose« und »Fool’s Gold« (das nichts mit dem gleichnamigen Stück der Stone Roses zu tun hat), die ersten beiden Stücke, sie klingen wie John Lennon, der sich Black Sabbath als Backing Band organisiert hat. Wie straff, wie genial, wie schön! So etwas hat man lange nicht mehr gehört. Kann natürlich auch daran liegen, dass viel vom Scheitern und Träumen nicht Rede, sondern Gesang ist. »Just a dream …«

Aber es geht auch gut weiter auf dem Album, das erstaunlich abwechslungsreich ist und auf dem Martsch und Band Gesangslinien, Songfolgen, Rhythmik und Psychedelik einfach so lässig aus der Hand schütteln, als ob nicht alle schon alles gehört hätten inzwischen. Und was bitte ist »Rocksteady« für ein Mördersong? Einer, der die Themen Slacken, Kiffen, faule Sonnabende mit Platten von Bob Marley (dem frühen) und Sam Cooke wiederaufnimmt. »Don’t know much about chemistry«, oder hier: »Geometry, trigonometry / I don’t know what they mean«. Ach, ewige Pubertät!

Das könnte mittlerweile doch wieder ein Ansatz sein gegen die herrschende Neurasthenie da draußen: die pubertäre Indifferenz, die trotzdem viel von Gefühlen weiß, zumindest den eigenen. Am Ende könnte sich Rockmusik auch ein x-tes Mal in ein rettendes Medium verwandeln; nämlich als letzte Kunstform, die sich nicht mehr neoliberal beweisen muss und wieder lässig von unten sprechen kann. Neil Young hat es vorgemacht, die Generation X nahm den Faden auf, bis die böse Industrie alles wieder in Richtung Rockism zog. Zumindest diese Gefahr könnte vorbei sein.

Aber zurück zum Thema. Zum Ende hin hängt die neue Platte – die erste reguläre nach sieben Jahren – doch etwas durch. Die letzten beiden Stücke sind tatsächlich die schwächsten, obwohl sie für andere immer noch gut genug wären. Ein konzertanter Abschluss wie weiland mit »Broken Chairs« auf »Keep It Like a Secret« ist Doug Martsch diesmal nicht gelungen. Macht nichts, trotzdem bemerkenswert klasse Platte, die auch in diesem seltsamen Jahr dasteht wie ein Fels in der Brandung. Wie ein Rock im brüllenden Zeitgeist. Nebenbei, was machen eigentlich Calvin Johnson, Grandaddy oder Guided by Voices? Lange nichts mehr von gehört.