Angriff aufs Streikrecht

Yves Herman/REUTERS »Einmal mehr steht die Souveränität der Mitgliedstaaten auf dem Spiel« (Flaggen vor der Zentrale der EU-Kommission in Brüssel)

Vorsicht, Falle! Im Rahmen einer neuen Rechtsvorschrift will die Europäische Kommission das Streikrecht in den Mitgliedstaaten einschränken. Das Tückische an dem Vorstoß: In dem fraglichen Vorschlagstext für eine Verordnung zum Schutz des EU-Binnenmarktes in Krisenzeiten ist davon gar keine Rede. Allerdings könnte das neue Regelwerk ein bestehendes aus dem Jahre 1998 ersetzen, welches das Recht auf Streiks bislang ausdrücklich garantiert. Offenbar soll diese Bestimmung klammheimlich entsorgt werden. Aufgefallen ist dies dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB), der sich Anfang der Woche per Medienmitteilung zu dem Vorgang äußerte.

Heftige Kritik an dem Plan kommt auch von Wirtschaftsverbänden, die vor Eingriffen in ihre unternehmerischen Freiheiten warnen. Hintergrund sind Bestrebungen der Kommission, den Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Hilfe eines sogenannten Notfallinstruments namens SMEI (Single market emergency instrument) »widerstandsfähiger« gegen Krisen zu machen, die die Versorgung mit strategisch wichtigen Gütern gefährden. Zurück gehen die Planungen auf Erfahrungen während der Pandemie, die die internationalen Lieferketten bisweilen komplett zum Erliegen brachte, sowie auf die aktuellen ökonomischen Verwerfungen im Zeichen des Ukraine-Kriegs.

Wie das Portal Euractiv am Dienstag schrieb, gehört zu den möglichen Maßnahmen, die die EU künftig in vergleichbaren Situationen ergreifen können soll, die Verpflichtung von Unternehmen, Informationen über ihre Lieferanten sowie zur Verfügbarkeit bestimmter Waren und Dienstleistungen an die Behörden zu übermitteln. Außerdem solle die Kommission Firmen im Ernstfall zwingen können, bestimmte Aufträge zu priorisieren, sofern bei bestimmten Handelsgütern gerade Knappheit besteht. Beispielweise könnte ein Impfstoffhersteller genötigt werden, Bestellungen aus der EU den Vorrang vor solchen aus afrikanischen Ländern zu geben. Die Nichtbefolgung der Vorgaben soll mit Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro geahndet werden.

Für den Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbandes, Thilo Brodtmann, ist diese »Art von Krisenpolitik ein No-Go, denn sie schadet dem Ruf des Wirtschaftsstandorts Europa und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen«. Diese »rote Linie« dürfe nicht überschritten werden, erklärte sein Verband am Montag. Einmal mehr steht mit dem Vorhaben die Souveränität der Mitgliedstaaten auf dem Spiel. Grenzschließungen wie zu Coronazeiten oder andere »Störungen des Binnenmarktes« wie etwaige Beschränkungen der »Arbeitnehmerfreizügigkeit« könnten untersagt werden. Augenscheinlich kennt die Übergriffigkeit der Kommission demnächst gar keine Grenzen mehr. So nimmt sie mit dem Streikrecht ein in der deutschen Verfassung verankertes sowie durch die EU-Menschenrechtskonvention und die EU-Grundrechtecharta gesichertes Grundrecht ins Visier.

Beim Europäischen Gewerkschaftsbund hat man Sorge, dass Arbeitskämpfe im Rahmen der SMEI-Initiative künftig als »Krise« betrachtet und bei Bedarf verboten werden könnten. Das wäre auch deshalb so fatal, weil gerade in Zeiten von Notlagen Beschäftigte noch stärker als sonst von Arbeitsplatzverlust und Lohnkürzungen bedroht sind. Nach Ansicht von EGB-Sekretärin Isabelle Schömann hätten die Pandemie und der Krieg in der Ukraine gezeigt, »wie wichtig gewerkschaftlich getragene Tarifverträge sind, um in solchen Krisen für eine widerstandsfähige Wirtschaft zu sorgen, die die Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Bürgern berücksichtigt«. Die Achtung von Beschäftigtenrechten sei »von grundlegender Bedeutung für die soziale Marktwirtschaft in der EU und darf niemals als Hindernis für das Funktionieren des Binnenmarktes betrachtet werden«.

Eine Anfrage von junge Welt beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) blieb am Freitag unbeantwortet. Dafür hatte sich schon am Dienstag der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) zu Wort gemeldet. Das Streikrecht sei untrennbar mit dem Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen und faire Arbeitsbedingungen verbunden, befand ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. »Es ist absurd, dass es ausgerechnet in Krisenzeiten außer Kraft gesetzt werden soll.« Dazu gab es von Katzian eine Kampfansage: »Das wäre eine Einschränkung, die es mit allen Mitteln und vereinten Kräften zu verhindern gilt.«