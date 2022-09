China sanktioniert US-Rüstungsfirmen

Beijing. Als Reaktion auf die jüngsten Waffenverkäufe der USA an Taiwan hat China Sanktionen gegen die Chefs der beiden US-Unternehmen Raytheon Technology und Boeing Defense, Space and Security verhängt. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte am Freitag in Beijing, die Rüstungslieferungen schadeten der chinesischen Souveränität und Sicherheitsinteressen. Die nicht näher beschriebenen Strafmaßnahmen richten sich gegen den Raytheon-Vorsitzenden Gregory Hayes und Boeing-Spitzenmanager Theodore Colbert, weil beide an dem jüngsten Waffengeschäft mitgewirkt hätten, wie die Sprecherin sagte. (dpa/jW)