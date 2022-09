Exgeheimdienstchef in Dänemark angeklagt

Kopenhagen. In Dänemark ist Anklage gegen den suspendierten Militärgeheimdienstchef Lars Findsen erhoben worden. Ihm werde vorgeworfen, in sechs Fällen Staatsgeheimnisse oder andere besonders vertrauliche Informationen des Geheimdienstes preisgegeben zu haben, darunter an zwei Journalisten, teilte der zuständige Staatsanwalt Jakob Berger Nielsen am Freitag in Viborg mit. Findsen war seit 2015 Chef des dänischen Auslands- und Militärgeheimdienstes FE gewesen, aber im August 2020 nach einem kritischen Bericht der Geheimdienstaufsicht vom Dienst suspendiert worden.(dpa/jW)