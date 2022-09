IMAGO/Reichwein Penibel durchorganisiert: Der Sarg mit der verstorbenen Königin wird am Dienstag durch London kutschiert

Die Queen ist tot, lang lebe der König! In diesen Tagen kommen Fans von Naomi Kleins Buch »Schock-Doktrin« ganz auf ihre Kosten. Darin beschreibt die kanadische Autorin, wie kapitalistische Staaten plötzliche und katastrophale Ereignisse ausnutzen, um ihre autoritäre Agenda voranzutreiben. Der Tod der Queen wird in britischen Medien als ein ebensolcher »Schock« präsentiert, als ein plötzlich eingetretenes Generationenereignis, nach dem nichts mehr so sein werde wie zuvor. Dabei hatte sich Großbritannien bereits seit Jahren auf das Ableben der Queen vorbereitet. Nichts von dem, was in den zehn Tagen der Staatstrauer geschieht, ist dem Zufall überlassen. Der königliche Palast und der staatliche Beamtenapparat haben die Choreographie, ein riesiges Spektakel aus Pomp und Gloria, penibel durchorganisiert – mit dem Ziel, die patriotische Identifikation der Bevölkerung mit dem Vereinigten Königreich zu stabilisieren.

Trotzdem kommt es zu Stilblüten und Unwägbarkeiten, die den reaktionären Kern des royalen Trubels enthüllen. So bei der sozialdemokratischen Labour-Partei: Deren Chef Keir Starmer hat in den vergangenen Monaten die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung innerhalb seiner Parlamentsfraktion immer weiter beschränkt. Mitgliedern des Schattenkabinetts verbat er, streikende Arbeiterinnen und Arbeiter zu besuchen und sich in sozialen Netzwerken mit diesen zu solidarisieren. Labour sei eine Regierung im Wartestand und keine Aktivistenorganisation, so Starmers regelmäßig in Medien verbreitete Auffassung. Mit dem Tod der Queen zieht der Labour-Chef ein weiteres Mal die Daumenschrauben an. Nun ist es allen Mitgliedern der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion überhaupt verboten, sich öffentlich online zu äußern – es sei denn, sie geben Trauerbekundungen zu Ehren der verstorbenen Elizabeth Windsor zum besten. Das ist ausdrücklich erwünschte vaterländische Pflicht.

Er bitte Kritiker der Monarchie ausdrücklich, die Trauer großer Teile des Volkes zu respektieren, wurde Starmer von britischen Medien im Verlauf der Woche zitiert. Republikanische Proteste gab es dennoch. Während der Reise des königlichen Sarges von Edinburgh nach London hielten immer wieder einzelne Menschen Plakate in die Höhe, auf denen beispielsweise »Nicht mein König« stand. Lange zu sehen waren die Schilder in der Regel nicht, Einsatzkräfte schritten meist innerhalb weniger Minuten ein und verhafteten die »Staatsfeinde«. Solche Maßnahmen wurden von der Polizei damit begründet, dass die Protestaktionen Anlass zu öffentlichem Unmut geben könnten. Laut verschiedenen Augenzeugen, die in sozialen Netzwerken berichteten, wurde sogar gegen Personen vorgegangen, die Schilder hochhielten, auf denen überhaupt nichts geschrieben stand. Vergleiche mit der hysterischen Reaktion russischer Einsatzkräfte gegenüber Antikriegsdemonstranten machten die Runde.

Einen besonderen Schnitzer leistete sich am vergangenen Sonnabend der Fernsehsender Sky News. Wie alle anderen Nachrichtensender war auch sein Programm auf Dauertrauerberichterstattung umgestellt worden, ganz wie es der staatlich festgelegte Plan für den Fall des Ablebens der Königin vorsah. Der Sender zeigte eine große Menschenmenge in London, aufgenommen aus einem Hubschrauber, während die diensthabende Moderatorin salbungsvoll erzählte: »Es sind Tausende Menschen. Ein außergewöhnlicher Anblick. Sehr langsam bewegen sie sich die Einkaufsmeile entlang. Sie werden entlang dieses Weges neue Freunde treffen, über ihre Reise hierher sprechen, ihre Erinnerungen an die Königin, ihre guten Wünsche für den neuen König.«

Nichts davon stimmte. Vielmehr handelte es sich bei den Menschenmassen um eine wütende Protestdemonstration, zu der die Familie des wenige Tage zuvor von der Polizei erschossenen 24jährigen Londoner Rappers Chris Kaba aufgerufen hatte. Der junge Schwarze war am 5. September mit einem Auto in Südlondon unterwegs gewesen. Ein elektronisches Überwachungssystem der Polizei identifizierte den Wagen als ein Fahrzeug, das an einem »Zwischenfall mit Schusswaffengebrauch« beteiligt gewesen sei. Zwei Polizeiautos nahmen die Verfolgung auf und rammten schließlich das Auto, in dem Kaba unterwegs war. Anschließend schoss ein Polizist dem Rapper durch die Heckscheibe in den Hinterkopf. Kaba, dessen Partnerin gerade ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Der Beamte, der den Schuss abgegeben hatte, wurde erst Tage nach der Tat vom Dienst suspendiert. Am Dienstag twitterte die Londoner Polizeigewerkschaft, sie kümmere sich gerade um »einen tapferen, auf Schusswaffengebrauch spezialisierten Polizisten, der in einen Zwischenfall verwickelt worden ist, sowie um dessen Familie«, und schob gleich hinterher: »Der Job des mit Schusswaffe ausgestatteten Polizisten in London ist einer der schwierigsten auf der Welt. Schlecht informierte Kommentare von Personen in machtvollen Funktionen sind nicht gerechtfertigt.« Kritik ist nicht erwünscht.

Damit gibt sich die Familie von Kaba nicht zufrieden. Sie hat für diesen Sonnabend einen landesweiten Aktionstag angekündigt, der mitten in die ebenfalls landesweit stattfindenden Trauerfeierlichkeiten fallen wird. Mit Blick auf Repressionen gegen antimonarchistische Demonstranten der vergangenen Tage wird es interessant sein zu sehen, wie der britische Staat damit umgehen wird.