Frankreich: Linke Parteien planen Protest

Paris. Mehrere französische Oppositionsparteien und Organisationen haben zu einer Demonstration »gegen hohe Lebenshaltungskosten und Klimapassivität« aufgerufen. Am 16. Oktober solle es einen »großen Marsch« in Paris geben, teilten die Linkspartei LFI, die sozialdemokratische PS und Die Grünen am Freitag mit. Die Gewerkschaften und die Kommunistische Partei haben den Aufruf nicht unterzeichnet. Die linke Opposition wirft Präsident Emmanuel Macron vor, nicht genügend zu tun, um die Auswirkungen der Inflation abzufedern. (AFP/jW)