Hamad I Mohammed/REUTERS Arbeiter im Lusail Iconic Stadium, Austragungsort des Endspiels der kommenden Fußball-WM in Katar

Zwei Monate vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Katar hat eine überwältigende Mehrheit der Fußballfans in einer Umfrage Entschädigungszahlungen des Weltverbandes FIFA für die Arbeiter in dem WM-Gastgeberland befürwortet. 73 Prozent der Befragten gaben in der von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International beauftragten und am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes ­Yougov an, dass sie »stark« oder »tendenziell« dafür seien, die WM-Arbeiter mit einem Teil der Fifa-Einnahmen zu entschädigen, die bei den Vorbereitungen für die WM 2022 ausgebeutet und misshandelt wurden.

Amnesty und andere Menschenrechtsorganisationen werfen dem Golfemirat Katar Menschenrechtsverletzungen wegen der Behandlung von Hunderttausenden von Arbeitern auf den Großbaustellen im Zusammenhang mit der WM vor, darunter die Einbehaltung von Reisepässen der Arbeitsmigranten, unbezahlte Überstunden, nicht gezahlte Mindestlöhne und Verweigerung von Ruhepausen.

Für die Erhebung wurden 17.000 Erwachsene in 15 Ländern befragt, darunter in Europa, den USA, Mexiko, Argentinien, Marokko und Kenia. Die Ergebnisse zeigen laut Amnesty auch, dass sich mehr als zwei Drittel der Befragten öffentliche Stellungnahmen der Fußballverbände ihrer Länder zur Nichteinhaltung der Menschenrechte in Katar wünschen.

Amnesty und andere Organisationen hatten im Mai die Kampagne »#PayUpFIFA« gestartet, mit der die Forderung erhoben wird, dass die FIFA einen Fonds zugunsten der Arbeiter einrichten soll. Die FIFA solle dafür mindestens 440 Millionen US-Dollar (440 Millionen Euro) zur Verfügung stellen. Dies entspräche der Geldsumme, die von der FIFA an WM-Prämien ausgeschüttet wird. Die FIFA kann durch das Turnier schätzungsweise sechs Milliarden US-Dollar Einnahmen erwarten.»Die FIFA hat noch Zeit, das Richtige zu tun«, sagte Amnesty-Vertreter Steve Cockburn. Die Fans wollten »keine Weltmeisterschaft, die unauslöschlich von Menschenrechtsverletzungen geprägt« sei, so Cockburn.

In einer Stellungnahme, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, erklärte die FIFA, sie nehme die Umfrage »zur Kenntnis«. Der Weltverband verwies auf Maßnahmen, die er und das Gastland Katar in den vergangenen Jahren zum Schutz der Arbeiter ergriffen hätten. Die Arbeiter seien in verschiedener Form entschädigt worden, wenn Unternehmen »die Wohlfahrtsstandards« nicht eingehalten hätten.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der konservativen französischen Wochenzeitung Le Point äußerte sich auch der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, plötzlich einsichtig zum Thema: »Wir haben erkannt, dass wir ein Problem mit der Arbeit auf den Baustellen haben und in Rekordzeit starke Maßnahmen ergriffen«. Das Emirat sei aber stolz darauf, die zuvor geltenden Gesetze geändert zu haben und nunmehr »jeden zu bestrafen, der einen Angestellten misshandelt«, so der Emir.