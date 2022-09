Kalt wie die Queen

Toby Melville/REUTERS Trauerstimmung: Der für Donnerstag angesetzte Streik in der Londoner U-Bahn wurde abgeblasen

Nach einem heißen Sommer wurde es im September rasch deutlich kühler im Vereinigten Königreich. Nachts fallen die Temperaturen mittlerweile auf sieben Grad. Seit dem Tod der englischen Königin hat sich nicht nur das Wetter merklich verschlechtert, auch die Arbeitskämpfe kühlten bis zum Nullpunkt ab. Ob sie fortgeführt werden, ist ungewiss.

Noch im August hatten die britischen Gewerkschaften ihre Muskeln spielen lassen. Der Bahnverkehr wurde durch Streiks stark beeinträchtigt, auch die Londoner U-Bahn-Angestellten legten ihre Arbeit nieder. In einigen Regionen gab es gar keine Verbindungen, in anderen fuhr im Schnitt nur jeder fünfte Zug. Aufgrund der rasant steigenden Lebenshaltungskosten fordern die Bahnmitarbeiter deutliche Lohnerhöhungen von rund zehn Prozent.

Ebenso streikten 115.000 Angestellte der Post für vier Tage. Die Angestellten des größten britischen Regionalzeitungsverlags Reach PLC begannen im September Kampfmaßnahmen. Wie bei Bahn und Post waren im Laufe des Septembers weitere Streiktage geplant. Dazwischen sollte »Dienst nach Vorschrift« gemacht werden.

Nach Jahren des Stillstands waren die Gewerkschaften wieder in die Offensive gegangen. Der Höhepunkt hätte diese Woche stattfinden sollen. Die neue konservative Regierungschefin Elizabeth Truss sollte von Beginn ihrer Amtszeit an die neuentdeckte Kraft der Gewerkschaften spüren. Doch dann starb die Queen, und die Kampfmaßnahmen wurden abgesagt.

Bahn- und Postbeschäftigte, Journalisten und Arbeiter aus anderen Branchen waren vom 15. bis 17. September zu dreitägigen Streiks aufgerufen. An diesen Tagen sollte in Brighton der Gewerkschaftskongress Trade Union Council stattfinden. Doch kurz nach dem Tod Elizabeths II. wurde der Kongress um einen Monat auf den 18. Oktober verschoben. In einer knappen Mitteilung hieß es: »Der Vorstand hat beschlossen, den Kongress 2022 zu verschieben. Wir hoffen, dass die Veranstaltung eine ähnliche Größe und ein ähnliches Profil haben wird, mit engagierten Debatten, externen Referenten, Räumen voller Leben und Ausstellungen. Danke für Deine Geduld, während wir an den operativen Details arbeiten.«

Daraufhin wurden alle Kampfmaßnahmen von den Teil- und Branchengewerkschaften gecanceltt. Bereits 30 Minuten nach dem Bekanntwerden des Todes der Monarchin sagten die drei Bahnarbeitergewerkschaften ihre Streikpläne für den gesamten Monat September ab. Auf Twitter wurde erklärt: »Die Gewerkschaften RMT, ASLEF und TSSA haben bekanntgegeben, dass sie ihre Streikaktionen am Donnerstag, den 15., Samstag, den 17., Montag, den 26. und Dienstag, den 27. September, abgesagt haben.«

Damit verzichtete die Gewerkschaft sogar auf Kampfmaßnahmen, die mehr als eine Woche nach Ende der offiziellen Trauerzeit im Königreich hätten stattfinden sollen. Die Mitglieder, die zuvor enthusiastisch die Arbeitskämpfe unterstützt hatten, wurden bei der Absage der Streiktage nicht konsultiert. Wann und ob die Streiks der Bahnangestellten weitergerführt werden, ist unklar.

Auch der Streik der Mitarbeiter des Zeitungsriesen Reach wurde abgesagt. Anfang September hatten die Beschäftigten bereits einen Tag lang gestreikt. Damals konnte der Verlag seine Hunderte von Regionalzeitungen nur mit Mühe herausbringen und füllte die Seiten zumeist mit großflächigen Bildern.

In einer Mitteilung informierte die Journalistengewerkschaft NUJ: »Die dreitägige Streikaktion bei Reach PLC und die ›Arbeit nach Vorschrift‹ im Unternehmen werden nicht stattfinden. Am 9. September beschloss das Verhandlungsteam bei Reach, die Streikaktion zu verschieben und die Zwischenzeit zu nutzen, um die Mitglieder zum Angebot des Unternehmens zu konsultieren.« NUJ-Mitglieder können bis 23. September online darüber abstimmen.

Auch die Gewerkschaft der Londoner U-Bahn-Angestellten möchte die kommenden Tage für Verhandlungen mit der Unternehmensführung nutzen. Ebenso wurde der geplante Streik der Postangestellten von der Communication Workers Union abgesagt. Ob im Oktober die Kampfaktionen fortgeführt werden, ist fraglich. Sofern es dann doch zu einem heißen Herbst kommt, wird dieser wohl kühler als erwartet ausfallen.