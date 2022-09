»Keinen Bock darauf, idiotische Slogans zu lesen«

Hanno Bode/IMAGO Gefahr für die Verkehrssicherheit? Werbetafel in Hamburg

Die Initiative »Hamburg werbefrei« will erreichen, dass die Zahl von Werbeflächen, insbesondere im öffentlichen Raum, erheblich reduziert wird. Wie ist die Initiative entstanden, und wer macht da mit?

»Hamburg werbefrei« ist vor etwa zweieinhalb Jahren entstanden. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten, die mit dem System Außenwerbung, also der immer stärkeren Kommerzialisierung des öffentlichen Raums durch die Konzerne Ströer und Wall, unzufrieden sind. Die Digitalisierung der Werbeanlagen, also das Austauschen von Plakatkästen durch Monitore, auf denen bewegte Bilder laufen, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Mit Unterstützung der Initiative »Berlin werbefrei« haben wir eine Volksinitiative vorbereitet. Seit April sammeln wir Unterschriften. Seitdem wächst unsere Gruppe kontinuierlich, wir sind mittlerweile etwa 50 Personen und werden von Organisationen wie BUND, Nabu, VDC, Die Linke und ÖDP unterstützt.

In Ihrem Aufruf heißt es, dass sich die Zahl der Werbeanlagen allein in Hamburg seit dem Jahr 2010 von etwa 1.000 auf mehr als 4.000 Anlagen vervierfacht hat. Wo liegt da konkret das Problem?

Es ist doch zum Kotzen, dass man in der Stadt auf Schritt und Tritt mit Werbung vollgeballert wird. Ich habe keinen Bock darauf, idiotische Slogans für unnütze Produkte lesen zu müssen. Tabakkonzerne zum Beispiel investieren viele Millionen Euro in Kampagnen, deren Zweck es ist, Jugendliche in die Nikotinsucht zu führen. Indem in allen Städten dieselben Anlagen dieselbe Werbung zeigen, sieht es auch überall gleich aus. Öffentliche Orte werden zu kommerziellem Einheitsbrei ohne Aufenthaltsqualität. Authentizität und Ruhe verschwinden hinter Verblödung und Kommerz. Die Zahlen verdeutlichen, wie Werbung im öffentlichen Raum zunimmt. Bewegte Monitorwerbung erschwert es Menschen noch mehr, sich den Botschaften zu entziehen.

Sie thematisieren auch die erhöhte Unruhe im Straßenraum und die klimatische Komponente.

Abgesehen von der architektonischen und ästhetischen Entwertung des öffentlichen Raums, stellen Werbeanlagen ein riesiges Sicherheitsproblem im Straßenverkehr dar. Verkehrsteilnehmende sollen lesen, was auf den Werbedisplays steht. Die Zeit und Aufmerksamkeit, die hierfür verwendet werden, stehen nicht mehr für den Straßenverkehr zur Verfügung. Nach einer Studie des Werbeunternehmens Wall-Decaux beträgt die Fixierungsdauer von Autofahrenden bei digitalen Werbeanlagen 2,38 Sekunden. Bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern legt ein Fahrzeug in dieser Zeit 33 Meter zurück. Ein einziges »Digital City Light Board« mit beidseitig zehn Quadratmetern Monitorfläche verbraucht jährlich 45.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Ein Singlehaushalt verbraucht etwa 1.300 kWh. Angeblich verbrauchen digitale Werbedisplays in Deutschland bereits rund 113.000 Megawattstunden. Die Vereinten Nationen sagen, dass die Menschheit sofort ihren Energieverbrauch reduzieren muss. Der »rot-grüne« Senat hat 2021 beschlossen, dass sämtliche Plakatwerbeanlagen in Hamburg durch Monitore ersetzt werden dürfen – vollkommen konträr zum offiziellen Ziel der Klimaneutralität.

Was sind die konkreten Änderungen, die die Initiative erreichen will?

Wir sammeln Unterschriften für das »Werberegulierungsgesetz«. Dieses soll über Änderungen der Hamburger Bauordnung dafür sorgen, dass viele Arten von Außenwerbung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zulässig sind. Digitale, bewegte, hinterleuchtete und großflächige Werbung ist gar nicht mehr zulässig. An klassischen Litfaßsäulen, Bushaltestellen und privaten Flächen darf es weiterhin Werbeplakate geben, allerdings maximal im Format A0. Die Hälfte der Flächen muss für Veranstaltungshinweise und nichtkommerzielle Informationen vorgehalten werden. Wir wollen erreichen, dass kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum weniger dominant ist und es mehr interessante Informationen, beispielsweise Hinweise auf Konzerte, gibt.