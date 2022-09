Zoff im Brauhaus

Martin Schutt/dpa Beschäftigte und Gothaer Bürger demonstrieren vor dem Werkstor der Brauerei Oettinger und entrollen eine Unterschriftensammlung (15.9.2022)

Die Brauerei Oettinger will sich vom Standort Gotha zurückziehen – und die mehr als 200 Beschäftigten wissen nicht, wie es ab dem 1. Januar 2023 weitergehen soll. Für Donnerstag hatte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zu einer Kundgebung für den Erhalt des Braustandortes aufgerufen. Bei dieser Gelegenheit sollte der Geschäftsführung der »Gothaer Appell« übergeben werden, der von mehr als 1.500 Menschen unterzeichnet wurde.

Unsicher ist die Zukunft der Beschäftigten auch deshalb, weil noch nicht bekannt ist, ob der Standort Gotha geschlossen oder ob er mit allen Anlagen verkauft werden wird. Die NGG bekannte sich deutlich zur zweiten Option, konnte auf Anfrage aber noch keine Auskunft darüber geben, wie sich die Brauerei entscheiden wird. Ein Sprecher versicherte gegenüber jW: »Die Gespräche verlaufen konstruktiv«, und man hoffe, in der nächsten Woche mehr zu wissen.

Aktuell verhandelt der Betriebsrat mit der Geschäftsführung über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan. Erst nach dessen Abschluss könnten Kündigungen ausgesprochen werden. »Wir hoffen und kämpfen dafür, dass es soweit nicht kommt«, erklärte Jens Löbel zuvor, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, in einer Mitteilung am Donnerstag.

Mit dem »Gothaer Appell« hatte die NGG Unterstützung von Politikern, Vereinen und Menschen aus der Region erhalten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) gab seine Unterschrift sowie Mitglieder der Linksfraktion im Thüringer Landtag.

»Wir können, wollen und werden uns nicht damit abfinden, dass über 700 Jahre Brautradition und die modernste und größte Braustätte Thüringens zum Jahresende beerdigt werden sollen«, so Löbel. Mit dem Appell gehe es »um Tradition und um die Zukunft von mehr als 200 Beschäftigten«, sagte Löbel weiter.

Die Linke in Thüringen hat am Donnerstag noch einmal ausdrücklich zugesichert, sich für den Erhalt des Brauereistandortes einsetzen zu wollen. »Es ist jetzt wichtig, sich für eine langfristige Perspektive des Standortes einzusetzen, auch wenn Oettinger nicht mehr seiner Verantwortung als Arbeitgeber gerecht werden will«, erklärte Steffen Dittes, Vorsitzender der Thüringer Landtagsfraktion der Linken. Den Standort Gotha aus kurzfristigen ökonomischen Erwägungen heraus schließen zu wollen, sei alles andere als ein Bekenntnis zu den Werten, mit denen die Brauerei öffentlich werbe: Tradition, Heimat und Regionalbezug.

Oettinger hatte seine Entscheidung mit dem sinkenden Bierabsatz der letzten Jahre begründet. Im vergangenen Jahr setzten deutsche Brauereien rund 8,5 Milliarden Liter Bier ab, was nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein Rückgang von 2,2 Prozent war. Im Jahr zuvor war bereits ein Rückgang von 5,5 Prozent verzeichnet worden.

Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik bewegte sich im ersten Halbjahr 2022 der Absatz der Thüringer Brauereien in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Es war lediglich ein Minus von einem Prozent verzeichnet worden, das aber »allein auf den Auslandsabsatz zurückzuführen« sei, teilte das Landesamt am Montag mit. Der Bierabsatz innerhalb Deutschlands stieg dagegen um 1,4 Prozent an.

Die Oettinger-Brauerei hatten die Absatzeinbußen unter anderem bei der Festivalmarke »5,0 Original« getroffen, bei den Mehrwegfässern für den Großhandel und dem Tankwagenbier für andere Brauereien. Kompensieren konnte sie den Verlust unter anderem durch den Verkauf von mehr Exportbier in der Einwegdose.

Die Orientierung der Brauerei auf mehr Einwegprodukte überrascht und verärgert. Dittes nannte das eine »Unternehmenspolitik aus dem letzten Jahrhundert«. Die Entwicklung auf den Rohstoffmärkten belege doch, dass die Zukunft einer »ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft« gehöre.

Die Entscheidung der Brauerei überrascht auch deshalb, weil in der Branche der Ruf nach Mehrweg lauter wird. Erst Ende April hatte die »Mehrwegallianz«, zu der auch der Verband Private Brauereien Deutschland gehört, Sofortmaßnahmen von der Bundesregierung gefordert, damit die gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozent eingehalten wird.