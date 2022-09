Ukraine: Berlin liefert weitere Waffen

Berlin. Die Bundesrepublik wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zwei weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ »Mars« sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ »Dingo« an die Ukraine liefern. Dazu würden auch 200 Raketen für die Mehrfachraketenwerfer überlassen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin zum Auftakt der Bundeswehr-Tagung. Die ukrainische Regierung und auch Politiker der Ampelkoalition hatten zuletzt den Druck erhöht und auch eine Lieferung von deutschen Kampfpanzern gefordert. (dpa/jW)